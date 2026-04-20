Inter, Galatasaray’dan Uğurcan Çakır’ı satın almak için sezon sonu sarı-kırmızılılara teklif yapacağı öğrenilirken, Galatasaray’ın ise Inter’in teklifini reddederek Uğurcan Çakır’ın maaşına zam yapacağı iddia edildi.

Süper Lig’de ve Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine toplayan Uğurcan Çakır birçok kulübün radarında yer alırken, dünyaca ünlü futbol kulübü Inter ise Uğurcan Çakır’ı transfer etmek isteyen takımlar arasında yer alıyor.

Bu kapsamda Inter’in sezon sonunda Uğurcan Çakır’ı transfer etmek amacıyla Galatasaray’a teklif yapacağı iddia edilirken, Galatasaray’ın ise söz konusu teklifi reddederek Uğurcan Çakır’ın takımda kalması için maaşına zam yapacağı öne sürüldü.

Inter’in Çakır’a olan ilgisi kulüp tarafından doğrulanırken, yönetimin usta eldiveni transfer etmek istediği fakat, Galatasaray’ın ise Uğurcan Çakır’ı kadroda tutma konusunda kararlı olduğu aktarıldı.

Edinilen bilgilere göre, sarı-kırmızılılar tecrübeli kaleci için yeni bir sözleşme planı yaparken takım, mevcut durumda 110 milyon lira gelir elde eden Uğurcan Çakır’ın maaşına yüzde 100 zam yapmayı değerlendiriyor.

GALATASARAY SATMAK İSTEMİYOR

Bu sayede hem Uğurcan Çakır’ın bu sezon Süper Lig’de ve Şampiyonlar Ligi’nde gösterdiği üstün performansı ödüllendirmek hem de Avrupa’dan gelen teklifi reddetmek isteyen Galatasaray’ın Uğurcan Çakır’ın maaşına ne kadar zam yapacağı şimdiden merak konusu oldu.

Kulübün Uğurcan Çakır’la yolları ayırmayı asla düşünmediği, bu kapsamda Inter’in sezon sonu gelecek olası teklifini reddedeceği ve yeni sözleşme imzalayarak Uğurcan Çakır’ın sarı-kırmızılılarda kalmasının garanti altına alınmak istendiği bildirildi.

Sezon başından beri hayati kurtarışlara imza atan Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’ın şampiyonluk yarışındaki en önemli isimlerden biri olduğu aktarılırken, Çakır’ın Inter veya başka bir Avrupa takımına karşı düşüncesi gizemini koruyor.