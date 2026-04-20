YSK, Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir illerinde belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde 7 Haziran Pazar günü ara seçim gerçekleştirileceğini duyurdu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun çerçevesinde verdiği kararla bazı yerleşim birimlerinde ara seçime gidilmesine karar verdi.

Buna göre seçmenler, Tokat ilinin Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldelerinin yanı sıra, Gümüşhane ilinin Tekke ve Nevşehir ilinin Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldelerinde ara seçim yapılacak.

Bu bölgede ikamet eden vatandaşların sandık başına gitmesinden sonra 6 beldede belediye başkanlarının yanı sıra, belediye meclis üyeleri de seçimle belirlenecek.

Diğer taraftan, seçime katılma hakkı olan 41 siyasi partinin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK tarafından yarın kura çekimi gerçekleştirilecek.

ERKEN SEÇİM OLACAK MI?

Öte yandan, vatandaşlar genel seçimin ne zaman yapılıp yapılmayacağını merak ederken, erken seçim ihtimali ise gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Bu kapsamda, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçimin olmayacağını ve seçimlerin zamanında yapılacağını ifade ederken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise seçimin 2028 yılında normal tarihinde yapılacağını ifade etmişti.

Erken seçimin olmaması ve seçimin zamanında yapılması halinde 2028 yılında genel seçim yapılması beklenirken, genel seçim tarihinin net olarak henüz belli olmadığı biliniyor. Bu kapsamda, 2028 yılı başlarında genel seçim tarihinin YSK tarafından kamuoyuyla açıklanması bekleniyor.

Diğer taraftan uzmanlar ise, erken seçim kapılarının halen tam olarak kapanmadığını ve 2027 yılının sonlarında veya 2028 yılının başlarında bir Erken seçim olma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.