Zaman zaman yıkanması ve temizlenmesi gereken yorganlar, büyük ebatları nedeniyle çamaşır makinesine sığmayabiliyor. Uzmanlar ise bu gibi durumlar için püf noktalarını sıraladı.

Yorganlar özellikle kış mevsimlerinde kullanılırken havaların ısınmasıyla beraber yorganların kaldırılma zamanı geldi. Fakat birçok kişi yorganları kaldırmadan önce yıkayıp temizledikten sonra kaldırıyor. Ancak büyük ebatları nedeniyle çamaşır makinesine sığmayan yorganlar, temizlik sürecinde zorluk yaşatabiliyor. Büyük ve kalın yorganların standart ev tipi çamaşır makinelerine sığmaması nedeniyle pek çok evde temizlik konusunda problem yaşanıyor. Uzmanlar ise bu kapsamda yorganları uzun ve sağlıklı bir şekilde temizlemenin pratik yollarını açıkladı.

Yorganların toz, ter ve alerjen birikimini engellemek amacıyla yılda minimum iki defa yıkanması gerektiğini ifade eden uzmanlar; özellikle evinde evcil hayvanı bulunan ailelerin veya alerjisi olan kişilerin yıkama işlemini daha sık yapması gerektiğini ifade etti. Fakat büyük ebatları nedeniyle çamaşır makinesine sığmayan yorganlar temizlik konusunda zorluk yaşatıyor. Bu kapsamda çamaşır makinesine sığmayan yorganları yıkayabilmek için yöntemler ise belli oldu.

EN PRATİK YÖNTEM

Makineye sığmayan yorganları yıkamak için en pratik yöntemlerden biri; yorganı katlamadan önce ikiye veya üçe bölmek. Böylece yorgan makineye sığacak hale geliyor ve yıkama sürecinde yorganın her tarafı eşit bir şekilde temizleniyor. Uzmanlar; yorganı bölmeden önce eşit olarak doldurulmuş dolgu malzemesi olması halinde eşit ağırlık dağılımına dikkat edilmesi gerektiğini ve fermuarlı yorganların açılarak, katlanarak dikiş yerlerinin zarar görmemesi gerektiğini açıkladı.

Yorganların makineye sığmaması halinde; geniş bir küvet veya havuzda elle yıkamanın da alternatif bir yöntem olduğunu ifade eden uzmanlar; ılık su ve hafif deterjanla yorganın nazikçe bastırılması, ovalanması ve 15-20 dakika suda bekleterek durulama işleminin gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi. Bu sayede özellikle pamuk ve kaz tüyü yorganların zarar görmeden temizlendiği aktarılıyor.

UZMANLARDAN TAVSİYE

Uzmanlar; yorgan yıkandıktan sonra kurutma işleminin temizliğin tamamlayıcısı olduğunu ve mümkün olması halinde geniş bir alanda serilerek gölgede kurutulması gerektiğini söyledi. Kurutma makinesi kullanan kişilerin düşük ısı ve hafif tambur devri tercih etmesi gerektiğini ifade eden uzmanlar; kurutma esnasında yorganın içine temiz tenis topu veya kurutma topu koymanın dolgunun kabarık kalmasına imkân sağladığını söyledi.

Öte yandan bazı yorganların evde yıkanmasının risk doğurabileceğini ifade eden uzmanlar; kaz tüyü, yün ve özel işlem görmüş yorganların profesyonel kuru temizleme hizmeti sayesinde yıkanması gerektiğini söyledi.