Evde kedi besleyen hayvanseverler, kedilerin kutulara saklanmayı çok sevdiğini bilse de, kedilerin kutulara olan bu düşkünlüğü bilim dünyası için uzun süre gizemini koruyor. Fakat, bilim insanları, kedilerin neden kutulara saklandığını ortaya çıkardı.

Kedi davranış danışmanı ve Purdue Üniversitesi kıdemli araştırma bilimcisi Mikel Delgado, kedilerin doğru yere konulmuş bir kutudan faydalanmayı sevdiklerini açıkladı.

Delgado, bunun en temel nedeninin avlanma içgüdüsü olduğunu ifade ederken, açık havada dolaşan kedilerin hem av hem de avcı konumunda oldukları için kutulara saklanmanın onlar için büyük bir avantaj sağladığını aktardı.

Vahşi hayatta çalılıklar ve kayalıklar arasında saklanan kediler, bu alanları hem gizlenmek hem de avlanmak amacıyla kullanıyor. Bu kapsamda kutular, ev kedileri için de benzer şekilde stratejik bir gizlenme ve avlanma avantajı sunuyor.

DOĞUM YAPACAK KEDİLER DE KUTULARA SAKLANIYOR

Evde yaşasalar bile içgüdüsel hareket eden kediler; kutuları saklanma, dinlenme ve pusu kurma amacıyla önemli bir yer olarak görüyor. Kutuların kapalı duvarları ve üstünün açık olması onlara büyük bir konfor sağlıyor. Duvarlar sayesinde görünmez olurken, açık olan üst kısımdan aniden saldırıya geçip avlarını veya oyuncaklarını yakalayabiliyor.

Bunun yanı sıra, güvenli bir alan oluşturması, kedilerin kutuları sevmesindeki en önemli etkenlerden biri olarak görülüyor. Özellikle ürkek ve korkak kediler, kutu gibi kapalı ve mahrem alanları kendileri için daha güvenli buluyor.

Uzmanlar; doğum yapacak kedilerin de kapalı bir yer arayışında olduğunu, bu kapsamda, kutu gibi dar ve kuytu alanların onlara güven verdiğini belirtiyor. Yapılan araştırmalar, kutuya giren kedilerin stres hormonu ve kortizol seviyelerinin belirgin şekilde düştüğünü de ortaya koydu.