Türk pop müziğinin en önemli isimlerinden, “Minik Serçe” lakaplı Sezen Aksu, uzun zamandır sessizliğini korurken, sosyal medyada da aktif olmuyordu. Bu nedenle hayranları tarafından merak edilen Minik Serçe’nin güncel hali merak konusu olmuştu.

Aksu’nun oğlu Mithat Can Özer’in sosyal medyada paylaştığı bir kareyle ünlü sanatçının son hali gün yüzüne çıktı. Bir lokantada sevdikleriyle akşam yemeği yerken çekilen fotoğrafta Aksu’nun samimi ve sade hali dikkat çekerken, arka planda bir gitaristin de kendisine eşlik ettiği görüldü.

Öte yandan, sanatçının 17 Nisan’da dinleyicilerle buluşan “Biz de Yeniden Başlarız” albümünde, daha önce paylaşılan “Demo” ve “Demo 2” projelerinden ilhamla yeniden düzenlenen 9 şarkı yer alıyor.

A MİLLİ TAKIM İÇİN ŞARKI YAPTI

Ayrıca Minik Serçe’nin Türkiye A Milli Takım’a Dünya Kupası şarkısı yaptığı öğrenildi. Play-off’ta Kosova’yı yenerek 24 yıl aranın ardından Dünya Kupası’na gitmeye hak kazanan A Milli Takım için şarkı yazdığı öğrenilen Aksu’nun Kosova maçını izlediği anlar da Özgür Aras’ın sosyal medya hesabından paylaşılmıştı.

Edinilen bilgilere göre, Aksu’nun A Milli Takım için yazdığı şarkı, şarkıyı şu an için kimin seslendireceği bilinmese de, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun talebiyle daha önce de Sinan Akçıl ve Rafet El Roman gibi şarkıcılar da A Milli Takım için şarkı yapacaklarını açıklamıştı.

Diğer taraftan, 40 yılı aşkındır müzik kariyeriyle pop müziğe yön veren en önemli isimlerden olan Sezen Aksu, kendi seslendirdiği şarkıların yanı sıra, çok sayıdaki şarkıcıya da verdiği beste ve sözlerle müzik tarihine adını altın harflerle yazdırdı.