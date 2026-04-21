İtalya’nın Milano kentinde patlak veren fuhuş soruşturması, ülke hem de dünya futboluna bomba gibi düşerken, Milano Cumhuriyet Başsavcılığınca gerçekleştirilen operasyon kapsamında dünyaca ünlü Serie A futbolcularının da aralarında bulunduğu ifade edilen bir eskort şebekesi ortaya çıkarıldı.

Soruşturma çerçevesinde sporculardan organizatörlerin hesaplarına gerçekleştirilen para transferlerinin 450 bin eurodan fazla olduğu belirlendi. Dosyada pandemi döneminden beri süren partilerde çok sayıda genç kadın ve futbol dünyasından ünlü isimlerin yer aldığı aktarıldı. Sorgu hâkimi Chiara Valori, Emanuele Buttini, partneri Deborah Ronchi ve iki yardımcılarına ilişkin ev hapsi kararı verirken, şüphelilerin Cinisello Balsamo’daki Ma.De Milano adlı etkinlik ve PR firmasını yasadışı faaliyetler kapsamında paravan şirket olarak kullandığı öne sürüldü.

DÜNYACA ÜNLÜ FUTBOLCULAR VAR

Şebekenin Inter, Milan, Juventus, Sassuolo ve Verona formaları giyen dünya ünlü futbolcuların da aralarında olduğu 70’i aşkın futbolcuya ulaştığı belirtilirken, futbolcuların isimlerinin ise resmi kararlar kapsamında gizlendiği öğrenildi.

23 Ağustos 2024 tarihinde genç bir eskortun savcılığa müracaatıyla açılan dosya kapsamında ilgili kadın Ma.De firmasından gerçekleştirilen kaçak partilerde futbolcularla para karşılığı buluşmalar gerçekleştirildiğini ifade etti.

Pandemi döneminde bile söz konusu etkinliklerin devam ettiği ifade edilirken, elde edilen kazancın organizatörler ve diğer personeller arasında bölüştürüldüğü, gelirin minimum yarısının şebekece alındığı aktarıldı. Maçların ardından gerçekleştirilen her şey dahil partilerin de soruşturma kapsamında yer aldığı ifade edilirken, iddialara göre söz konusu etkinliklerde balonlara doldurulmuş güldürücü gazların da kullanıldığı ve bu gazın doping testlerinde çıkmaması nedeniyle tercih edildiği iddia edildi.

Bunun yanı sıra, birçok genç kadının zorla ve baskıyla fuhuş ağında görev almaya zorlandığı da öne sürüldü.

F1 PİLOTLARI DA VAR

Soruşturma kapsamında F1 pilotlarının da bu partilere katıldığına ilişkin ifadeler yer alırken, pilotların isimleri de gizli tutuldu. Bu süreçte bir kadının hamile olduğunu belirtmesi ve çocuğun babasının kim olduğuna ilişkin konuşmaları ise kayıtlar arasında en çok öne çıkanlardan biri oldu.

İlgili soruşturma çerçevesinde yalnızca doğrudan futbolculardan elde edilen gelirlerin 276 bin eurodan 276 bin eurodan fazla olduğu ve yasadışı gelirlerin toplam tutarının ise 1,2 milyon euroyu bulduğu kaydedildi. Sağlanan kazancın önemli bir kısmının “fuhuşu kolaylaştırma ve kazanç sağlama” faaliyetlerinden geldiğini aktaran savcılık, soruşturmanın devam ettiğini ve futbolcuların bu süreçteki rolü ve katılım düzeyinin ise henüz belli olmadığını bildirdi.