Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 19 Nisan bugün tarihinde gerçekleştirilen 2026 yılı Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonucunda, kurumun resmi internet sitesinden sınavın temel soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını yayınladı.

Fakat soru kitapçıklarının ve cevap anahtarlarının sadece yüzde 10’luk kısmı yayımlanırken; adayların soruların tamamına kurumun Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden giriş yaparak erişebileceği ifade edildi.

Soru kitapçıklarının ve cevap anahtarlarının paylaşılması ile EKPSS’ye giren adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ederken; kurumun 2026 sınav takvimine bakıldığında ise EKPSS sonuçlarının 14 Mayıs tarihinde açıklanacağı görülüyor.

2026 KPSS TARİHLERİ

Sınav sonuçlarının açıklanması ile adaylar, kurumun Sonuç Açıklama Sistemi’ne giriş yaparak sonuçları öğrenebilecek. Sonuç belgelerinde adayların testlerdeki doğru ve yanlış sayılarının yanı sıra, puan türlerine göre elde ettikleri başarı sıralamaları da yer alacak.

Öte yandan, bu yılki KPSS takvimi de merak konusu olurken; ÖSYM, 2026 KPSS takvimi açıkladı.

Buna göre, Lisans GY-GK 6 Eylül, Alan Bilgisi 12-13 Eylül, Ön Lisans 4 Ekim ve Ortaöğretim 25 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Başvurular Lisans için 1-13 Temmuz, Ön Lisans için 29 Temmuz-10 Ağustos, Ortaöğretim için 27 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde yapılacak.