Yayınlandığı günlerde izleyicileri ekran başına kitleyen Survivor 2026’da kıyasıya mücadele devam ederken, adada eleme adayları ise belli oldu.

TV8’in sevilen yarışması Survivor 2026, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ederken, 18 Nisan tarihli yayınlanan bölümde ise ünlüler ve gönüllüler dokunulmazlık oyunu için canla başla mücadele etti. Zorlu engellerin ve yüksek konsantrasyonun gerektirdiği atışların öne çıktığı dün geceki bölümde takımlar yola tam kadro devam edebilmek amacıyla kıyasıya mücadele etti.

Günün sonunda yarışa gönüllüler kazanırken, gönüllüler takımı parkurdaki üstün performansıyla dikkat çekti. Gönüllüler takımı bu galibiyetin ardından büyük bir moral kazanırken, ünlüler için ise konseyde yüzleşme sırası geldi.

ELEME POTASI BELLİ OLDU

Dokunulmazlık oyunu sonrasında haftanın potaya giren ilk isimleri Bayhan ve Engin Can olurken, dün oynanan dokunulmazlık oyununun kaybedilmesinin ardından potaya iki isim daha girdi. Bu kapsamda, eleme potasına giren diğer iki isim ise Murat Arkan ve Can Berkay Ertemiz oldu.

Konseyden sonra adada kalma mücadelesi verecek isimler arasında eşleşmeler de belli olurken, büyük bir heyecana sahne olacağı düşünülen düellolarda Can ile Engin Can, Bayhan ile Murat Arkan karşı karşıya gelecek.

Öte yandan, mavi takımdan gözlerin vedasından sonra adada dengeler değişirken, 19 Nisan tarihinde oynanacak oyunlardan sonra adaya veda edecek erkek yarışmacı belli olacak.

Bu kapsamda, bu hafta adaya kimi veda edeceği ise merak konusu oldu.