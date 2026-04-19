Yayınlandığı günden beri izleyiciyi ekran karşısına kilitleyen Güller ve Günahlar dizisi 25. bölümüyle ekranlarda yerini alırken, dizinin son bölümünde neler olduysa merak konusu oldu.

Başrollerini Cemre Baysel ile Murat Yıldırım’ın paylaştığı ve her hafta izleyicinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Güller ve Günahlar dizisinin 25. bölümü dün ekranlardaydı. Dizinin yeni bölümünü kaçıranlar dizide neler olduğunu merak ediyor.

Bu kapsamda mahkemeden çıkan sonuç herkesi şaşırtırken, durumdan en çok etkilenen şüphesiz Zeynep oldu. Zeynep, Berrak’a karşı son kozunu oynarken, farkında olmadan Serhat ile arasına bir duvar ördü. Azra, Cihan’ı hastaneden çıkarırken eve döndükleri zaman Sevim’in beklenmedik tepkisiyle karşılaştı ve “Ben Serhat’ın evine taşınıyorum. Bu mikropla aynı yerde kalamam” diyen Sevim, tepkisiyle herkesi şaşırttı.

Cihan’ın çaresizliğine fırsat bilen Azra ise yıllardır çektiği acısını kocasından çıkıp intikam almaya yemin etti. Mustafa, Gamze ile yeni bir sayfa açmaya karar verirken, Azra ile ilişkisi ortaya çıkınca annesiyle beraber Ebru’yu suçladı. İçinde yaşadığı olayları belli etmek istemeyen Serhat, ödül törenine eşi Zeynep’le katılırken, Serhat ise Cihan’ın geri döndüğünü öğrendi ve ödül töreni çıkışı soluğu annesinin evinde aldı.

İNATLAŞMA KAZAYLA SONA ERDİ

Serhat karşısında Azra’yı görünce, bütün hıncını ondan çıkardı. İlkim ile Kader arasında inatlaşma yaşanırken, bu inatlaşma kazayla sona erdi. Serhat, Kader’in yerde acıyla kıvrandığını görürken, küçük kızı Zeynep’le Kader’i hastaneye götürdü. Hastane polisi prosedürleri uygularken, Zeynep’in ve Serhat’ın ifadesini aldı.

Sevim, Kader’i evde görmeye dayanamazken, evde yaşanan kazayı Berra’ya iletti. Berra ise bu fırsatı kaçırmak istemeyince, polislerle beraber Serhat ile Zeynep’in evini bastı. Zeynep, Kader’e verdiği sözü tutamamaktan korkarken, Serhat’a beslediği hislerine karşın, küçük kızla yanına alarak ortalıktan kayboldu. Serhat ise Zeynep’in bu gidişi ve ardından bıraktığı ses kaydıyla büyük bir hüsrana uğradı.

KÖSTEBEK, PELİN ÇIKTI

Bunun ardından Ebru’yu aramaya başlayan Serhat, oğlun Zeynep’in gidebileceği yerleri sordu. Bu kapsamda telefon trafiği yaşanırken, Saatlerce süren motorlu trafik hüsranla sonuçlandı. Zeynep, Kader’le sahilde otururken yanlarında gelen iki kişinin saldırısına uğradı ve Zeynep’le Kader’in yardımına kardeşi Ebru yetişti. Fakat iki kadın kendilerini rahatsız eden kişilere gücü yetmedi.

Serhat, Gamze’den karısının yerini öğrenirken Zeynep’i ve Ebru’yu kurtardı. Zeynep çocuk kaçırmakla suçlanırken polislerce gözaltına alındı. Zeynep’in nezarette olmasının ardından Azra emniyete gelirken Cihan’ın gizli bir şekilde gerçekleştirdiği sevkiyat planını Serhat’a iletti.

Can, Pelin’in de konuyla ilişkin olarak sorular sorduğunu ifade ederken, kardeşinin kafasında daha da büyük soru işaretleri oluşturdu. Serhat ise bu parçaları birleştirerek Pelin’in fotoğrafını Kader’e gösterdi. Bunun üzerine Serhat, karşı tarafa bilgi veren kişinin ise Pelin olduğunu fark etti.