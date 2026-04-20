Diyanet İşleri Başkanlığı, Kurban Bayramı yaklaşırken kurban kesim bedelini açıkladı. Buna göre, yurt içinde 18 bin lira ve yurt dışında ise 7 bin lira oldu.

Bu yıl 27-30 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak Kurban Bayramı için kurban fiyatları netleşmeye başlarken, vatandaşlar da kurban kesim bedelini merak ediyor. Bu kapsamda, Diyanet İşleri Başkanlığı ise 2026 yılı vekaletle kurban kesim bedelini kamuoyuyla paylaştı.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, başkanlık binasında gerçekleştirilen toplantıda konuya ilişkin olarak açıklama yaparak kurban kesim bedelinin yurt içinde 18 bin lira ve yurt dışında ise 7 bin lira olduğunu duyurdu.

YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILACAK

Arpaguş yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız bu yıl milletimizin kurban emanetlerini büyük bir sorumlulukla ülkemizde ve dünyada ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırmayı sürdürecek. Kurbanını paylaş, kardeşine yakınlaş! Desturuyla Türkiye’nin her tarafına ve başta Filistin olmak üzere mazlum ve mağdur coğrafyalara insanlarımızın iyilik elini uzatacak ve hüzün rüzgarlarını bayram sevincine dönüştürmeye çalışacaktır. 2026’da Türkiye’nin tüm il ve ilçelerinde, yurt dışında 84 ülkenin 420 bölgesinde kurban faaliyeti gerçekleştirme hesaplarını yapıyoruz. Hazırlıklarımızı büyük bir titizlikle devam ediyoruz. Kurban bağışlarının kabulünden etlerin dağıtımına kadar her türlü faaliyette büyük bir hassasiyet ve ciddiyetle takip ediyoruz.”

Arpauş, “Kurban emanetlerinin başkanlıkta çalışan hocalar, vakıf gönüllülerinin yanı sıra, veteriner ekiplerin gözetiminde kesildiğine vurgu yaparak, kurban etleri ise yurt içinde müftülüklerimiz ve vakıf şubelerimiz, yurt dışında da müşavirlik ve ateşeliklerimiz vasıtasıyla ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırılıyor.

SON GÜN 27 MAYIS

Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu yıl vekaletle kurban kesim ücretlerini yurt içinde kestirmek isteyen vatandaşlar için 18 bin lira, yurt dışında kestirmek isteyen kişiler için ise 7 bin lira olarak belirledik.

Vatandaşlarımız il ve ilçe müftülükleri, Türkiye Diyanet Vakfı şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve bankalar vasıtasıyla Türkiye Diyanet Vakfı kurban programına katılım sağlayabilecek. Yurt dışında ikamet eden vatandaşlarımız ise din hizmetleri, müşavirlikleri, ateşelikler, koordinatörlükler ve ikamet ettikleri ülkelerdeki cami derneklerinin yanı sıra, din görevlileri sayesinde kurban vekaletlerini güvenli bir şekilde vakfımıza iletebilecek. Vekaletle kurban bağış kabulleri 27 Mayıs Cuma günü saat 17.00’da sona erecektir” ifadelerini kullandı.