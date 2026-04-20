Meclis’te kabul edilen yeni değişiklikle beraber çalışan annelere ilişkin doğum süresi 24 haftaya çıkarılırken, SGK’lı annelere ise en az 123 bin lira para yardımı yapılacağı öğrenildi.

Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen yeni düzenlemeyle beraber çalışan annelere ilişkin doğum izni süresi 24 haftaya çıkarıldı. Gerçekleştirilen düzenleme çerçevesinde, işçi ve memur kadınlar doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra ise 16 hafta olmak üzere toplam 24 haftalık doğum izni kullanabilecek.

Yeni değişiklikle beraber doğum izni boyunca ödenen ücretlerde zamlanırken, SGK’lı anneler için daha önce 120 gün üzerinden hesaplanan rapor ücreti bundan sonra 168 gün üzerinden hesaplanacak. Böylece SGK’lı bir anneye doğum izni boyunca en az 123 bin 312 lira para yardımı yapılacak. Annenin aldığı maaş tutarına göre yapılacak ödeme ise zamlanabilecek.

Örneğin brüt maaşı 50 bin lira olan bir anne yaklaşık 186 bin liraya kadar maddi destek alacak.

MEMUR ANNELERE 247 BİN 560 TL YARDIM

Öte yandan, kamu personeli anneler için ise doğum izni boyunca maaş ödemelerinde herhangi bir kesinti gerçekleşmeyecek. Bu çerçevede, yeni doğum yapan memur bir annenin toplamda 247 bin 560 lira nakit desteği alacağı öğrenildi.

Aynı zamanda, değişiklik sağlık durumu uygun olan çalışan annelere doğumdan önceki son haftalarda çalışma olanağı sunarken, koruyucu anne olan kadınlara da 10 gün izin verilmesini kapsıyor. Söz konusu düzenlemeyle beraber kadına istihdama da destek vermek ve doğumun ardından işten ayrılma oranlarını düşürmek amaçlanırken,

Bakanlıkça annelerin iş gücüne dönüş süreci de yakından takip edilecek.