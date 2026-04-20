Galatasaray hafta sonu Fenerbahçe ile oynayacağı derbi öncesi Osimhen’in durumunu merak ederken, golcü futbolcu için düşünülen plan ise ortaya çıktı.

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe’yi konuk edecek. Dev derbinin şampiyonluk düğümünü önemli oranda çözeceği beklenirken, Galatasaray’da ise Victor Osimhen’in oynayıp oynamayacağı ise merak konusu.

Fanatik’in haberine göre, sarı-kırmızılı takımda golcü futbolcunun geniş kadroda yer almasına kesin gözüyle bakılırken, ilk 11’de oynayıp oynamayacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak. Bu kapsamda, Osimhen’in idman performansından sonra derbide ilk 11’de forma giyip giymeyeceği netleşecek.

Fakat, Nijeryalı yıldızın Fenerbahçe derbisinde ilk 11’de yer alma ihtimalinin çok yüksek olduğu ifade edilirken, son kararı ise süreci kontrollü şekilde değerlendirecek olan sağlık ekibi verecek.

1 GOL ORTALAMASIYLA OYNADI

Victor Osimhen, bu sezon sarı kırmızılı takımla beraber Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde toplam 29 maçta forma giymiş ve bu süreçte 19 gol, 7 asist ile takımına büyük oranda katkı sunmuştu. Golcü futbolcu toplamda ise 120 dakika ve 1 gol ortalamasıyla oynadı.

26 Nisan Pazar günü saat 20.00’da oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması öncesinde Victor Osimhen’in forma giyip giymeyeceği kesinleşecek.