Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor ile karşılaştığı mücadelenin 90+8’inci dakikasında yediği hatalı go nedeniyle Ederson’a tepkiler devam ederken, kalecinin menajeri İstanbul’a çağrıldı.

Süper Lig’in 33. haftasında Fenerbahçe kendi evinde Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Rize’nin 90+8’de Fenerbahçe’ye attığı golle ev sahibi takım resmen yıkılırken, son düdükle beraber maç 2-2 sona erdi ve bu nedenle, maç öncesi 5’te 5 planları yaparak şampiyonluk hedefleri ortaya koyan sarı lacivertliler, ipleri yeniden Galatasaray’ın eline verdi.

90+8’de yaptığı hatalı çıkış nedeniyle maçın 2-2 bitmesine neden olan Fenerbahçe kalecisi Ederson ise golle beraber adeta yıkılırken, Brezilyalı kaleci karşılaşmadan sonra takım arkadaşlarının olduğu WhatsApp grubundan mesaj yazarak “Tüm sorumluluk benim” diyerek özür diledi.

Sabah’ın haberine göre, ara ara sosyal medya hesabında eşine ilişkin eleştiriler yüzünden mutsuzluğuyla bilinen kaleci Ederson, Rizespor’un golünün ardından ayrılık fikrini daha ciddi bir şekilde ele almaya başladı.

TAKIMDAKİ GELECEĞİ NETLEŞECEK

Fenerbahçe ise Brezilyalı file bekçisinin geleceğinin kesinlik kazanması için menajerini İstanbul’a çağırarak file bekçisinin durumunu Dünya Kupası’ndan önce kesinleştirmenin hedeflerini planlarını yapıyor.

Sarı lacivertlilerle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ederson, Fenerbahçe’den yıllık 11 milyon euro kazanarak Türk futbol tarihinin en fazla kazanan kalecisi unvanına sahip olmuştu.

Diğer taraftan, sarı lacivertliler deneyimli kaleciyle yollarının ayrılması durumunda yüksek potansiyeli ve 24-25 yaşlarında bir kalecinin transferi için çalışmalara başlayacağı ifade edildi.