Uzmanlar çöpe atılan kahve telvelerinin tuvalet temizliği için son derece önemli bir malzeme olduğunu ve kahve telvesinin klozete dökülmesi halinde ev temizliğinde son derece etkili olduğunu açıkladı.

Kahve tiryakileri, demledikleri kahvenin ardından kalan telveyi genellikle ya çöp kutusuna boşaltıyor ya da lavaboya döküyor. Fakat uzmanlar, telveyi lavaboya dökmek veya çöp kutusuna boşaltmak yerine klozete dökülmesi halinde ne kadar önemli bir temizlik malzemesine dönüştüğünü vurguluyor.

İnsanlar genellikle tuvaletteki kötü kokuyla mücadele etmek için kimyasallar içeren maddeler kullanırken, kahve telvesi ise doğası gereği koku nötralize edici olması nedeniyle hem ekonomik ve tasarruflu hem de oldukça etkili bir yöntem olarak biliniyor.

Kahvenin gözenekli yapısı, borulardan sızmaya çalışan gazları sünger gibi çekerken, yapay parfümlerle kokuyu kapatmaktan ziyade, kahve telvesi bu kokuları doğrudan etkisiz hale getirerek kokuyu yok ediyor.

HEM EKONOMİK HEM DE EKOLOJİK

Kahve telvesi kötü kokunun yanı sıra, telvenin taneli ve sert yapısı, klozet yüzeyinde “peeling” etkisi yaratırken, klozet duvarlarına yapışmaya çalışan küçük kalıntıları ve kireçleri yüzeye zarar vermeden aşındırıp temizlemeye yardımcı oluyor ve böylece, klozet temizliği yapan kişiler ise ovma işleminde daha az efor sarf ederek daha temiz bir görüntü elde ediyor.

Piyasadaki pahalı ve zararlı temizlik ürünleri ve aerosoller hem hane bütçesine hem de doğaya zarar verirken, kahve telvesi ise ücretsiz ve ekolojik bir alternatif olarak dikkat çekiyor. Ayrıca, atık miktarını azaltırken, tuvaletlerin kimyasaldan arındırılmış biçimde daha uzun bir süre temiz kalmasına imkân sunuyor.