Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftaya ilişkin hava tahmin raporunu kamuoyuyla paylaştı. Bu kapsamda, yarın ülkenin batı kesiminde havanın açık olacağı ve doğuda ise yağışın daha yoğun olacağı öğrenildi.

Öte yandan, Türkiye’nin beş bölgesinde havanın açık olacağı öğrenilirken, sıcaklıkların gün içerisinde İstanbul’da 18, Ankara’da 14, İzmir’de 22, Bursa’da 18, Antalya’da 23 derece olacağı ifade edildi. Marmara bölgesinde kapalı bir havanın etkili olacağı ve hafif rüzgâr eseceği ifade edilirken, hava sıcaklığının 18-21 derece seviyesinde olacağı öngörülüyor. Ayrıca İstanbul başta olmak üzere bölgenin genelinde yağmurun etkili olacağı düşünülüyor.

İç Anadolu’da ise, Ankara’da hafta genelinde sıcaklıkların en yüksek 18 dereceyi göreceği, gece ile gündüz arasındaki farkın ise 9 dereceye kadar yükseleceği aktarıldı. Eskişehir’in açık, Sivas’ın ise bulutlu olması beklenirken, gün içerisinde hava sıcaklığının Eskişehir’de 17, Sivas’ta 12, Kayseri’de 15 derece olması bekleniyor.

Bunun yanı sıra Ege Bölgesi’nde az bulutlu bir havanın hâkim olması beklenirken, rüzgârın ise daha hafif eseceği kaydedildi. Gün içerisinde sıcaklıkların Manisa’da 22, Denizli’de 21, Afyonkarahisar’da 18 derece, 16 derece seviyesinde olacağı düşünülüyor.

DOĞU’DA YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Akdeniz’de ise Adana, Hatay, Kahramanmaraş bölgeleri yine biraz bulutlu olacağı ifade edilirken, Adana 23, Hatay 21 derecede derece olacak.

Karadeniz’in batısında güneşli bir havanın etkisini göstereceği aktarılırken, Doğu Karadeniz’in ise hafif yağmurlu olacağı kaydedildi. Bu kapsamda gündüz hava sıcaklıklarının Bolu ve Samsun’da 16, Trabzon’da ise 13 derece olacağı düşünülüyor.

Son olarak ülkenin doğu kesiminde yağışlı bir havanın etkili olması beklenirken Mardin, Hakkari, Van ve Batman bölgelerinde kuvvetli yağış görüleceği, Erzurum’da havanın 10 derece, Malatya’da 17, Diyarbakır’da ise 19 derece olacağı kaydedildi.