Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku davasında yeni bir gelişme yaşandı. Eski Tunceli Valisi’nin oğlu Mustafa Türkay Sonel’in tutuklanmasının ardından, Gülistan’ın yakın arkadaşı Rojvelat Kızmaz’ın ölümü de kamuoyunun gündemine taşındı.

Batman Hasankeyf’te baraj sularında cansız bedeni bulunan Rojvelat Kızmaz’ın ailesi, yetkililere seslenerek bu ölümün de aydınlatılmasını talep etti. Kızmaz ailesi adına konuşan ağabey Mehmet Kızmaz, Rojvelat ile Gülistan’ın üniversitede aynı bölümde okuduğunu, aralarındaki dostluğun son derece derin olduğunu ve iki ailenin memlekette birlikte vakit geçirdiğini aktardı. Kızmaz, Gülistan kaybolduğunda Rojvelat’ın mezun olmasına karşın Mayıs 2023’e kadar Dersim’den ayrılmayarak onu aradığını vurguladı.

”KOVUŞTURMAYA YER YOK” KARARI VERİLDİ

Çocuk gelişimi mezunu olan ancak atanamadığı için otelde bulaşıkçılık yapan Rojvelat’ın, yakın arkadaşını kaybetmenin ve geleceksizliğin ağır baskısı altında olduğu ifade edildi. Mehmet Kızmaz, kardeşinin 9 Şubat’ta evden çıktığını, ancak üç gün boyunca ne arandığını ne de ailenin bilgilendirildiğini belirtti. Otopsi sonucuna göre ölümün Pazar günü gerçekleştiği anlaşılan Rojvelat için aile, “Üç günlük ihmal olmasaydı kardeşimiz yaşıyor olabilirdi” dedi. İlgili kurumlar hakkında yapılan suç duyurusuna ise hızla “kovuşturmaya yer yok” kararı verildiği öğrenildi.

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran olayda, pek çok kullanıcı iki dava arasındaki bağlantıya dikkat çekerek soruşturmanın derinleştirilmesi çağrısında bulundu.