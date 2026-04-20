Galatasaray’ın futbolcusu Barış Alper Yılmaz, 14 yaşındayken Rize’de babasıyla beraber HES direnişine katıldığı ana ilişkin görüntüler sosyal medyada olay yarattı.

Galatasaray’ın ve A Milli Takım’ın vazgeçilmez oyuncularından Barış Alper Yılmaz, eski bir videosuyla sosyal medyada gündem oldu. Milli futbolcunun 2014 yılında 14 yaşındayken babasıyla beraber hidroelektrik santral HES projesine karşı eylemlere katıldığı görülürken futbolcunun o dönem Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı Şimşirli köyü yakınlarında inşa edilen HES projesine karşı babasıyla beraber direniş göstermesi büyük beğeni topladı.

Ünlü futbolcunun 14 yaşındayken babasıyla beraber HES projesine karşı katıldığı eyleme ilişkin görüntüleri sosyal medyada büyük takdir toplarken, kullanıcılar ise Barış Alper Yılmaz’ı ekolojik dengeye ilişkin duyarlılığı nedeniyle tebrik etti.

2015’TE FAALİYETE BAŞLADI

Aynı zamanda, bazı kullanıcılar ise Barış Alper Yılmaz’ın daha fazla ses çıkarmasını talep ederken, bazı kullanıcılar ise, milli futbolcunun 14 yaşındaki haliyle şimdiki halini yan yana koyarak, aradan geçen 12 yılda ciddi bir değişme yaşanmadığını aktardı.

O dönem HES projesine karşı gerçekleştirilen eylemlere çok sayıdaki vatandaş katılmış. ÇED raporuna aykırı olarak projenin inşa edildiğini ifade eden vatandaşlar, projeye karşı çıkmasına rağmen polis ve jandarmanın müdahalesiyle inşaat devam etmişti.

Öte yandan, söz konusu HES projesinin 2015 yılında faaliyete başladığı ve santral faaliyetlerinin halen devam ettiği öğrenildi.