Türkiye bu hafta ani bir hava değişimiyle sınanacak. Haftanın ilk günlerinde bahar sıcaklıklarının tadını çıkaracak olan İstanbul, 22 Nisan Çarşamba itibarıyla sert bir soğuma süreciyle yüzleşecek.

Pazartesi ve salı günleri termometrelerin 20 dereceye ulaşması beklenen kentte, çarşambadan itibaren Balkanlar kökenli soğuk hava kütlesi devreye girecek ve sıcaklıklar kısa sürede 8-10 derece aşağı çekilecek. Haftanın en soğuk anı ise perşembeyi cumaya bağlayan gece yaşanacak; o saatlerde İstanbul’da hava 3 dereceye kadar gerileme yapabilecek.

BUZLANMA UYARISI

Soğumanın etkileri yalnızca şehirle sınırlı kalmayacak. Yüksek rakımlı tatil bölgeleri olan Uludağ ve Kartepe’de çarşamba günü yoğun kar yağışı görülmesi öngörülürken, Anadolu’nun iç ve doğu kesimlerine yönelik buzlanma uyarısı da verildi.

Nisan ayının ortasında yaşanan bu iklimsel dalgalanma, baharın henüz tam anlamıyla yerleşmediğini bir kez daha gözler önüne seriyor.​​​​​​​​​​​​​​​​