Süper Lig’in 30. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya gelirken, Mauro Icardi ise henüz 2. dakikada Gençlerbirliği ağlarını havalandırarak Süper Lig kariyerindeki en erken golüne imza attı.

Süper Lig’in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşırken, sarı kırmızılı ekip maçtan 2-1 galip ayrıldı. Galatasaray’ın gollerini 2. dakikada Icardi, 35. dakikada Yunus Akgün kaydetti. Gençlerbirliği’nin golü ise 66. dakikada Nihat’tan geldi.

Galatasaray karşılaşmanın ardından 71 puana yükselirken, Gençlerbirliği ise 25 puanda kaldı. Maçın başlamasının ardından daha 2 dakika geçmesiyle Mauro Icardi, penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi ve böylece, Süper Lig kariyerindeki en erken golünü attı.

Bu sezon birçok maça yedek olarak başlayan Icardi, yeteri kadar süre bulmamasına karşın lig bitimine az bir zaman kala 14 gole imza attı.

Öte yandan Galatasaray, karşılaşmadan 2-1 galip ayrılırken, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 4’e yükseltti. Volkan Demirel yönetimindeki Gençlerbirliği ise düşme hattındaki Eyüpspor ile aynı puanda 15. sırada gününü kapattı.

GALATASARAY, FENERBAHÇE İLE KARŞILAŞACAK

Gençlerbirliği, gelecek hafta evinde Kocaelispor’la karşılaşacak ve Galatasaray ise Fenerbahçe ile derbide karşı karşıya gelecek. Galatasaray’ın önümüzdeki hafta Fenerbahçe ile oynayacağı derbi mücadelesini kazanması halinde şampiyonluk yolunda büyük adım atacağı ifade ediliyor.

Diğer taraftan spor yazarları, maçın değerlendirmesini yaparken, Erman Toroğlu ise konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Hakem ve var olarak öyle enteresan şeyler oldu ki şaşırmamak imkânsız. Maçın VAR’ı kim biliyor musunuz? Fenerbahçe-Beşiktaş maçında 35 metreden penaltı veren hakemin VAR’ı. Yani onu VAR’a çağırmayan VAR’ın hakemi.

Bu hakem evvelsi gün Antalya-Konya maçını yönetiyor. Uçağa biniyor ve geliyor ve bu maçta VAR oluyor. Bulunmaz Hint kumaşı. Bu adamı sezon başı MHK küme düşürüyor. Bu hakem mahkemeye gidiyor, sonra klasmanda kalıyor ve davayı geri çekiyor.”