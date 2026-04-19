İstanbul’da nisan ayında yağan yağmurların ardından barajlardaki doluluk oranı yüzde 70’i bulsa da; uzmanlar, bu durumun endişe verici olduğunu ifade etti.

Türkiye’de son yılların en yağışlı dönemini yaşarken, İstanbul’da ise nisan yağışları barajların doluluk oranlarını arttırdı. Fakat, barajlardaki su seviyesi beklenilen ölçüde yükselmezken, doluluk oranları endişe verici seviyede kalmaya devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince (İSKİ) kamuoyuyla paylaşılan güncel veriler, su rezervlerindeki artışın yavaş ilerlediğini ve kuraklık tehlikesinin halen devam ettiğine dikkat etti.

Yılbaşından beri metrekare başına düşen yaklaşık 390 kilogramlık yağışa karşın, bunun baraj seviyelerinde talep edilen seviyeye çıkmadığını ifade eden uzmanlar, kentin su rezervlerinde durağanlığın gözle görülür boyutta olduğunu aktardı.

15 Nisan tarihinde yüzde 71,34 olarak ölçülen doluluk oranları, sonraki günlerde ise yerinde saydı. 16 ve 17 Nisan tarihlerinde ise yüzde 70,36 seviyesinde sabit kalan oran, 18 Nisan’da yapılan ölçümlerin ardından çok sınırlı bir artışla yüzde 70,39’a tırmandı. 19 Nisan tarihiyle açıklanan güncel verilere bakıldığında ise söz konusu seviyede herhangi bir değişimin olmadığı ortaya çıktı.

BARAJLARDAKİ GÜNCEL DOLULUK ORANLARI

Uzmanlar, baraj doluluk oranındaki bu küçük ve yavaş hareketlerin İstanbul gibi büyük bir metropolün su ihtiyacını karşılamada yetmeyeceğini açıkladı.

Buna göre, 19 Nisan 2026 tarihli İstanbul’daki barajların doluluk oranları şu şekilde oluştu:

Ömerli Barajı yüzde 92,8, Darlık Barajı yüzde 86,85, Elmalı Barajı yüzde 91,71, Terkos Barajı yüzde 57,16, Alibey Barajı yüzde 67,56, Büyükçekmece Barajı yüzde 56,83, Sazlıdere Barajı yüzde 45,53, Istrancalar Barajı yüzde 40,24, Kazandere Barajı yüzde 61,48, Pabuçdere Barajı yüzde 60,77.

İSKİ’nin kamuoyuyla paylaştığı veriler, kentin su rezervlerindeki değişimin uzun yıllara yayıldığında büyük bir düşüş eğiliminde olduğunu gösterirken, İstanbul’un su rezervleri önceki dönemlerle kıyaslandığında ise düşüş daha net bir şekilde ortaya çıkıyor.

5-6 yıl önce kentteki barajların dolu kuranları yüzde 90 seviyelerinde olduğu görülse de bugün bu seviyelerin yüzde 70’te kaldığı belirtiliyor.