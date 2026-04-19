6 yıl önce Tunceli’de kaybolan Gülistan Doku’nun annesi Bedriye Doku, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’e adli önünde isyan etti. Anne Doku, Vali Sonel’e, “Hiç Allah’tan korkmadın mı? Biz de sana Allah razı olsun diyorduk” dedi.

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku, 6 yıl önce Tunceli’de kaybolmuş ve 6 yıl geçmesine rağmen akıbetine ilişkin birçok soru işareti bırakmıştı. Doku için ailesinin adliye önündeki bekleyişi devam ederken, Doku’nun annesi Bedriye Doku ise soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’e tepki gösterdi.

Anne Doku, Vali Sonel’e isyan ederek, “Sen utanmadın mı? Allah’tan da mı hiç korkmadın? Sen geziyordun ve biz sana Allah razı olsun diyorduk” diyerek tepkisini gösterdi.

Vali Soner, Gülistan Doku’yu arama faaliyetlerine katılmış, Uzunçayır Barajı ve Dinar Köprüsü civarındaki aramaları yönetmiş ve sık sık fotoğraf vermişti.

Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturmada cinayet şüphesiyle 7 kentte operasyonlar gerçekleştirilirken, 13 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde, 10 şüpheli tutuklandı ve 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

TEPKİLERE NEDEN OLDU

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soner’in oğlu Mustafa Türkay Soner ise son tutuklanan isim olurken, geçtiğimiz günlerde Tuncay Soner açığa alınmış ve daha sonra ise gözaltına alınmıştı.

Öte yandan, Gülistan Doku dosyasında “kasten öldürme” suçlamasıyla dönemin valisi Soner’in oğlu Mustafa Türkay Soner’in geçmişte tatil fotoğrafları paylaşarak hayatına olağan şekilde sürdürmesi ise tepkilere yol açtı.

Doku’nun annesi Bedriye Doku, gazetecilere konuya ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, soruşturmanın baş şüphelisinin dönemin Tunceli Valisi Sonel olduğunu ifade ederek, “Her şeyi oğlu yapmış, oğlanı tatile göndermiş” ifadelerini kullanmıştı.