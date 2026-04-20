BEDAŞ, İstanbul’da planlı bakım, onarım ve tadilat çalışmaları kapsamında birçok ilçede elektrik kesintilerinin olacağını duyururken, hangi bölgede ve hangi saatlerde elektrik kesileceğini paylaştı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (BEDAŞ), İstanbul’da 20 Nisan 2026 tarihinde birçok ilçede ve farklı saatlerde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Kesintilerin planlı bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında gerçekleştirileceğini duyuran BEDAŞ, bugün hangi ilçe, mahalle ve sokakta, hangi saatlerde elektrik kesintisi yaşanacağını tek tek paylaştı.
20 NİSAN 2026 TARİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK BÖLGELER
ARNAVUTKÖY – BOYALIK Mah.
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 – 17:00 – Süre: 8 Saat
Konum: BOYALIK Mah., AHUDUDU, AKKOYUN, GÜNEBAKAN, SANCAK, TAŞKÖPRÜ, TÜRKMEN YOLU Sk. ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
ARNAVUTKÖY – BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mah.
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 – 16:00 – Süre: 7 Saat
Konum: BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mah., ALBAYRAK, ALPGİRAY, AREL, DEVLET, DOĞUHAN, EBER, EBRULİ, EMRE, GÜLAÇTI, KEMALİYE, KISMET, MÜDAFA, MİLLİ EGEMENLİK, NADİDE, NURTEN, PAŞALI, SARI ZEYBEK, SEVDA, TAŞDEMİR, TÜRKSOY, TİMUR, ULUDOĞAN, YEŞİLAY, YONCA, ZEYTİNLİK, ZİYALİ, ÖZGÜLÜM, İKBAL, İLKDURAK, İSMET İNÖNÜ, ŞARK Sk. / YUNUS EMRE Mah., ELİAÇIK Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
20 NİSAN 2026 İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
AVCILAR – GÜMÜŞPALA Mah. / ÜNİVERSİTE Mah.
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 – 17:00 – Süre: 8 Saat
Konum: GÜMÜŞPALA Mah. / ÜNİVERSİTE Mah. ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
20 NİSAN 2026 İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
BAĞCILAR – YENİMAHALLE Mah.
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 – 17:00 – Süre: 8 Saat
Konum: YENİMAHALLE Mah., 1565., 1566. Sk. ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
BAĞCILAR – SANCAKTEPE Mah.
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 08:00 – 15:00 – Süre: 7 Saat
Konum: SANCAKTEPE Mah., 913., 925., 955. Sk. ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
BAĞCILAR – BAĞLAR Mah.
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 – 17:00 – Süre: 8 Saat
Konum: BAĞLAR Mah., 59., 60., ŞEHİT HASAN UZUN Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
20 NİSAN 2026 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
BAHÇELİEVLER – YENİBOSNA MERKEZ Mah.
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 – 17:00 – Süre: 8 Saat
Konum: YENİBOSNA MERKEZ Mah., GÜNEŞLİ YOLU, ARİF AĞA, BİLLUR 2, HACI ARİFBEY, MÜNİR NURETTİN SELÇUK, NURETTİNBEY, SADETTİN KAYNAK Sk. / ZAFER Mah., AHMET YESEVİ, CİHANGİR, ÇAĞATAY Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
BAHÇELİEVLER – BAHÇELİEVLER Mah.
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 – 17:00 – Süre: 8 Saat
Konum: BAHÇELİEVLER Mah., ADNAN KAHVECİ, ALİ REŞAT PAŞA, ALİ RIZA KUZUCAN, AYDINLIK 1, AYVALI, BARBAROS HAYRETTİN, BARIŞ 1, BAĞCILAR, BOZKIR, BURSALI TAHİRBEY, DR.SÜREYYA, DİZER, ELMALI 2, ESKİ LONDRA ASFALTI, HANIMELİ, HAREKET ORDUSU, HASAN DOĞAN, HATTAT KAMİL, HIZIR REİS, HÜSEYİN AVNİ BAŞARGAN, KARİKATÜRİST RAMİS, KOMİK HASANEFENDİ Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
BAHÇELİEVLER – BAHÇELİEVLER Mah. (Bölge 2)
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 – 17:00 – Süre: 8 Saat
Konum: BAHÇELİEVLER Mah., KÜLTÜR, MEHMETÇİK, NACİ KASIM, NEYZEN, NEYİRE NEYİR, NURETTİNPAŞA, PAPATYALI, PINARLI, PREVEZE, RADYUM, RESSAM HALİM, RESSAM NAMIK İSMAİL, SAKARYA 2, TALATPAŞA, TUNÇDAL YÜZATLI, TURGUT REİS, UDİ NEVREZ, VEZİR, VİTAEVLERİ, YASEMİNLİ, YILDIZLI, YİĞİT 3, ZEKİ KARSAN, ZİYAPAŞA, ÇAYIR, ÇINARLI Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
BAHÇELİEVLER – BAHÇELİEVLER Mah. (Bölge 3)
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 – 17:00 – Süre: 8 Saat
Konum: BAHÇELİEVLER Mah., İBRAHİM ERK, İPEK, İSKENDER FAHRETTİN, İSMAİLPAŞA, İSTANBUL ŞEHİTLERİ, ŞEHİT PİLOT RASİM İŞERİ, ŞEHİT YAŞAR EROL AKANSEL, ŞEHİT ÖĞR.A.NAFİZ ÖZBAĞRIAÇIK, ŞEVKET DAĞ Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
20 NİSAN 2026 İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
BAKIRKÖY – Yeşilköy Mah.
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 08:00 – 15:00 – Süre: 7 Saat
Konum: Albay Salim İlkuçan, Demiryolu, Gazi Evrenos, Hareket Ordusu, Mahmut Şevket Paşa, Orhan Gazi, Sapan, Seyit Ali, Yeşilköy Halkalı, Zümrüt, Ümran, İrfaniye, İstasyon, Ahmet Taner Kışlalı, Anafartalar, Baharistan, Demiryolu, Gazi Evrenos, Gülibrişim, Havacı Muzaffer Erdönmez, Pembe Menekşe, Saadetli, Serbesti, Çiçek Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
BAKIRKÖY – Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah.
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 08:00 – 15:00 – Süre: 7 Saat
Konum: Hanımeli Çiçeği, Karanfil Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
20 NİSAN 2026 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
BAŞAKŞEHİR – Güvercintepe Mah.
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 – 12:00 – Süre: 3 Saat
Konum: Fatih, Yaman Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
BAŞAKŞEHİR – Kayabaşı Mah.
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 10:00 – 14:00 – Süre: 4 Saat
Konum: Gazi Yaşargil Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
20 NİSAN 2026 İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
BAYRAMPAŞA – Kartaltepe Mah. / Yıldırım Mah.
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 08:30 – 17:30 – Süre: 9 Saat
Konum: Kartaltepe Mah: 30., 58., 60., 61., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., Acar, Avasköy Yolu, Belen, Bilgehan, Cem, Elektrik, Fatih, Fide, Geyik, Gözde, Kaya, Mehmet Akif Ersoy, Meral, Nazif Efendi, Salihoğlu, Yunus, Çukurova, Ürgüplü, İlim Sk. / Yıldırım Mah: Avasköy Yolu, Bir, Eski Edirne Asfaltı, Kemal Paşa, Nazar, Şair Akif, Şehit Kamil Balkan Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
20 NİSAN 2026 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
BEŞİKTAŞ – Akat Mah.
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 10:00 – 15:00 – Süre: 5 Saat
Konum: Cebeci Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
20 NİSAN 2026 İSTANBUL BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
BEYKOZ – DOĞUKAPISI
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:30 – 15:30 – Süre: 6 saat
Konum: DOĞUKAPISI
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
20 NİSAN 2026 İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ
BEYOĞLU – Gümüşsuyu Mah. / Ömer Avni Mah.
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 10:00 – 18:00 – Süre: 8 Saat
Konum: Gümüşsuyu Mah: Ayaz Paşa Camii, Saray Arkası, Selime Hatun Camii, ÇiftevaV Sk. / Ömer Avni Mah: Balçık, Beytülmalcı, Beşirağa Çıkmazı, Dümen, Ebe Hanım, Emektar, Hacı Hanım, Hacı İzzet Paşa, Molla Bayırı, Muhtar Leyla Ildır, Rıza Bey, Saray Arkası, Sulak Çeşme, Taşlı Çıkış, Yarasa, ÇiftevaV, İnebolu, İnebolu Çıkmazı, İnönü Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
20 NİSAN 2026 İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
ESENLER – Oruçreis Mah.
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 08:30 – 17:00 – Süre: 8 Saat 30 Dakika
Konum: 528. Çıkmaz, 528/1. Çıkmaz, 529., 530., 531., 536., 537., 538., 548., 548/1., 551., 555., 556., 557., 562., 566., Marmara, Tepe, Yıldırım, Şehit Ali Karahan, Şehit Cevdet Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
ESENLER – Havaalanı Mah. / Nine Hatun Mah.
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 08:00 – 15:00 – Süre: 7 Saat
Konum: Havaalanı Mah: Gazeteci, Gelendört, Gençtürk, Gezgin, Göral, Görsel, Taşocağı Sk. / Nine Hatun Mah: 145., 150., 158., 160., Seyit Onbaşı Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
20 NİSAN 2026 İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
ESENYURT – MEHTERÇEŞME, GÜZELYURT, NECİP FAZIL KISAKÜREK, İSTİKLAL
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 – 17:00 – Süre: 8 Saat
Konum: MEHTERÇEŞME Mah., 1873., 1881., 1882., 1952., 1967., 2032., 2033., 2034., UFUK Sk. / GÜZELYURT Mah., 2112., 2121., ERTUĞRUL GAZİ, MİMAR SİNAN Sk. / NECİP FAZIL KISAKÜREK Mah., ANKAKUŞU, GAZİ, KIRLANGIÇ, PELİN, UMUT, YAŞAM Sk. / İSTİKLAL Mah., AKİK, CENNET, DİLEK, GAZİ, KAYA, KUŞKONMAZ, KİVİ, NUR, PERÇEM, PIRLANTA Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
ESENYURT – ŞEHİTLER, OSMANGAZİ, AKŞEMSEDDİN, İNCİRTEPE, İNÖNÜ
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 – 17:00 – Süre: 8 Saat
Konum: ŞEHİTLER Mah., 2603., 2633., GAZİ, KAVAK, OKUL, TERSLALE, ÇINAR, ÇİFTÇİ Sk. / OSMANGAZİ Mah., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MENDERES Sk. / AKŞEMSEDDİN Mah., DOĞAN ARASLI Sk. / İNCİRTEPE Mah., 232., 233., 234., 235., 237., 238., 239., 242., DOĞAN ARASLI, KEMAL PAŞA Sk. / İNÖNÜ Mah., 351., 352., 353., BELDE, DOĞAN ARASLI, KEMAL PAŞA Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
ESENYURT – ÖRNEK
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 – 12:00 – Süre: 3 Saat
Konum: ÖRNEK Mah., 1360., 1361., 1367., 1372., 1373., 1374., 1375., 1376., 1377., 1378., 1379., 1389., ERZURUM KONGRE, FİKRİ SÖNMEZ Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
ESENYURT – SULTANİYE
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 13:30 – 17:30 – Süre: 4 Saat
Konum: SULTANİYE Mah., 321., 322., 324., 325., 326., 327., 328., 329., 330., 331., 332., 349., 541., 606., 612., 613., 614., 615., 616., 617., 618., 620., 622., 623., 624., 625., 627., 628., 629., 630., 632., 633., 634., 635., 637., 643., 648., 649., 650., 651., 653., 656., 657., 658., 659., AŞIK ŞENLİK, BALIK YOLU, SIDIKA CEBECİOĞLU Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
ESENYURT – SÜLEYMANİYE, YENİKENT
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 13:30 – 17:30 – Süre: 4 Saat
Konum: SÜLEYMANİYE Mah., 725., 737., 738., 739., 740., 741., 747., 748., 761., 763., 764., AZİZ NESİN, ISPARTAKULE Sk. / YENİKENT Mah., AŞIK ŞENLİK Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
20 NİSAN 2026 İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
EYÜPSULTAN – AKŞEMSETTİN
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 – 17:00 – Süre: 8 Saat
Konum: AKŞEMSETTİN Mah., KALKAN, PLEVNE Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
20 NİSAN 2026 İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ
FATİH – BİNBİRDİREK
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 – 17:00 – Süre: 8 Saat
Konum: BİNBİRDİREK Mah., ASMALI ÇEŞME, AT MEYDANI, BABAYANİ, BOYACI AHMET, BİNBİRDİREK MEYDANI, DOSTLUK YURDU, DİVANYOLU, DIZDARIYE MEDRESESİ, DIZDARIYE YOKUŞU, DIZDARIYE ÇEŞMESİ, IŞIK, KLOD FARER, PEYKHANE, PİYER LOTİ, SUTERAZİSİ, TERZİHANE, ÜÇLER, ŞEHİT MEHMETPAŞA YOKUŞU Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
FATİH – KÜÇÜK AYASOFYA, SULTAN AHMET, MEVLANAKAPI, SEYYİD ÖMER
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 – 17:00 – Süre: 8 Saat
Konum: KÜÇÜK AYASOFYA Mah., DEMİRCİ REŞİT, NAKİLBENT, SUTERAZİSİ, ÜÇLER HAMAMI, ŞEHİT MEHMETPAŞA, ŞEHİT MEHMETPAŞA YOKUŞU, ŞİFA HAMAMI Sk. / SULTAN AHMET Mah., AT MEYDANI, KÜÇÜKAYASOFYA, NAKİLBENT, TAVUKHANE, ŞİFA HAMAMI Sk. / MEVLANAKAPI Mah., KARAGÖZ TEKKESİ Sk. / SEYYİD ÖMER Mah., KARAGÖZ TEKKESİ, LALEZAR CAMİİ, ÇAVUŞBAŞI Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
20 NİSAN 2026 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
GAZİOSMANPAŞA – KARADENİZ, KARAYOLLARI
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 – 17:00 – Süre: 8 Saat
Konum: KARADENİZ Mah., 1160., 1160/1., 1168., 1168/2., 1168/3., 1168/4., CEBECİ, ERTUĞRUL GAZİ Sk. / KARAYOLLARI Mah., 648., 649., 650., CEBECİ Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
20 NİSAN 2026 İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
GÜNGÖREN – GÜVEN
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 08:00 – 12:00 – Süre: 4 Saat
Konum: GÜVEN Mah. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
GÜNGÖREN – Akıncılar ve Güven Mahalleleri
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 – 17:00 – Süre: 8 Saat
Konum: Akıncılar Mah., Horhor, Posta Sk., Güven Mah., Bayındır, Cevizlik, Erguvan, Eski Londra Asfaltı, Gelincik, Hanzer, Kahraman, Kanat, Karadeniz, Lalezar, Marmara, Menderes, Okul, Sarmaşık, Taşlık, Çalışlar, İnönü Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
20 NİSAN 2026 İSTANBUL KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kadıköy – Moda
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:30 – 13:00 – Süre: 3 saat 30 dakika
Konum: Moda, Şair Nefi, Cem Karaca, Şehit Cem Nuri Başgil, Nezihe Gürbüz, Küçükmoda Burnu, Gizem, Ferit Tek, Moda Mektebi, Emin Onat, Moda Sahil Yolu
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Kadıköy
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 11:00 – 13:00 – Süre: 2 saat
Konum: Ömerpaşa, Taşmektep, Tanzimat, Güvenç, Gözenç
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
20 NİSAN 2026 İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ
KAĞITHANE – Ortabayır Mahallesi
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 – 17:00 – Süre: 8 Saat
Konum: Ortabayır Mah., Aba, Acar, Adatepe, Alev, Arka, Azelya, Ağaçaltı, Bacadibi, Beller, Birben, Dutluk, Erkiliç, Erler, Gazali, Gülbaş, Gürhan, Harman, Itir, Merih, Meydan, Nurdoğan, Samet, Sarıgöl, Talatpaşa, Topel, Yeni, Yücelen, Zamir, Zigana, Çakmak, Çay, Çeşmebaşı, Çeşmebaşı Çıkmazı, Çukur, Şair Çelebi Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
KAĞITHANE – Telsizler ve Çeliktepe Mahalleleri
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 – 17:00 – Süre: 8 Saat
Konum: Telsizler Mah., Birben Sk., Çeliktepe Mah., Arayön, Asli, Asmali, Atilla, Aybey, Ceyhan, Dutluk, Divan, Eflak, Elçi, Estergon, Fatih Sultan Mehmet, Genç Osman, Geyik, Hisar, Kalyon, Kanca, Kiyiboyu, Koca Sinan, Koca Sinan Çıkmazı, Kuytu, Köprülü, Namik Kemal, Rifatpaşa, Sadik, Sadrazam, Sipahi Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
KAĞITHANE – Çeliktepe ve Şirintepe Mahalleleri
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 – 17:00 – Süre: 8 Saat
Konum: Çeliktepe Mah., Yediveren, Yeniyol, Yeniçağ, Zade, Zigana, Ziyapaşa, Çanakçi, Çemenzar, Özlem, Özver, Özyurt, Üçoklar, İnce Sk., Şirintepe Mah., Abide Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
20 NİSAN 2026 İSTANBUL KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kartal
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:30 – 12:00 – Süre: 2 saat 30 dakika
Konum: İNÖNÜ, ANADOLU
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Kartal
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:30 – 14:30 – Süre: 5 saat
Konum: DOLAYOBA, VATANSEVER, MÜLAYİM, ZİRVE, BEYZA, GÜLŞEN, BİRDAL
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
20 NİSAN 2026 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
KÜÇÜKÇEKMECE – İstasyon Mahallesi
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 – 18:00 – Süre: 9 Saat
Konum: İstasyon Mah., 1424., 1431., 1432., 1434., 1424., 1425., 1426., 1427., 2.Mevlana, 2.Ufuk, Halkali İstasyon, Kömürcü Yolu, Ordu, Şafak, Şimşir Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
KÜÇÜKÇEKMECE – Gültepe ve Sultan Murat Mahalleleri
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 – 12:00 – Süre: 3 Saat
Konum: Gültepe Mah., 1.Orta, Serhat, Çizmeci Sk., Sultan Murat Mah., Çizmeci Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
KÜÇÜKÇEKMECE – Gültepe Mahallesi
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 11:00 – 14:00 – Süre: 3 Saat
Konum: Gültepe Mah., Erdoğan, Sezen, Sezgin Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
20 NİSAN 2026 İSTANBUL PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
PENDİK – SELÇUKLU
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:30 – 14:00 – Süre: 4 saat 30 dakika
Konum: SELÇUKLU, MENEKŞE, MUSTAFA AKYOL
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
20 NİSAN 2026 İSTANBUL SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sancaktepe
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:30 – 16:30 – Süre: 7 saat
Konum: AKMEŞE, ÇEVİK, NECİP FAZIL KISAKÜREK, CANAN, KOÇ, ŞEBBOY, BOZKIR, AŞİKAR, BOYLU, ÜMRAN, DÜZLEM
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
20 NİSAN 2026 İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ
SARIYER – Demirciköy Mahallesi
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 – 18:00 – Süre: 9 Saat
Konum: Demirciköy Mah., Akgöl Yaylasi, Anastos Yaylasi, Argin Yaylasi, Bozarmut Yaylasi, Bizim, Defne, Demirciköy, Demirciköy Bilinmeyen, Değirmen, Güvende Yaylasi, Harman, Kalsin, Keyfalan Yaylasi, Kirazlik, Plaj Yolu, Söğütlü, Taşköprü Yaylasi, Çakmak Taşi, Çambaşi Yaylasi, Çeşme, Çiçekli Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
SARIYER – Kumköy, Kireçburnu ve Tarabya Mahalleleri
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 – 18:00 – Süre: 9 Saat
Konum: Kumköy Mah., Büyükkavak, Dalyan Burnu, Findikli Geçit, Kayaalan, Küçükkavak, Nergiz, Pürenli, Uyum, Çağlayankaya, Çukur Sk., Kireçburnu Mah., Haydar Aliyev, Çam Yolu Sk., Tarabya Mah., Haydar Aliyev Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
SARIYER – Maden ve Zekeriyaköy Mahalleleri
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 – 17:00 – Süre: 8 Saat
Konum: Maden Mah., Eski Zekeriyaköy, Gülbahar, Güldeste Çikmazi, Kilyos, Maden Cami, Mektep Sk., Zekeriyaköy Mah., Alli Turna, Atabey, Doğanyol, Ekiciler, Firat, Kelebek, Palmiye Konaklari, Tarakçi Sk. ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
20 NİSAN 2026 İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
SİLİVRİ – BÜYÜK SİNEKLİ, KÜÇÜK SİNEKLİ ve SELİMPAŞA Mah.
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 – 17:00 – Süre: 8 Saat
Konum: BÜYÜK SİNEKLİ Mah., AKVARYUM ÇIKMAZI, AKÇA ÇIKMAZI, AKŞEMSEDDİN, BATI ÇEŞME, BORDO, BOTANİK BAHÇE, DEDEOĞLU, DOĞU ÇEŞME, GÖKTAŞ, KARABEY, OKÇU, PAPATYA, PTT, RAKKAS, SEBİL, TABAN DERE, TÜRKER, YASA, ZORLU VİRAJ, ÇUKURCA Sk. / KÜÇÜK SİNEKLİ Mah., PTT, SEBİL, TAŞOVA, ÇANAKPINAR, ÇUKURCA, ÇUÇURGA Sk. / SELİMPAŞA Mah., 601., GÜLLER Cd. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
20 NİSAN 2026 İSTANBUL SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sultanbeyli
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:30 – 15:00 – Süre: 5 saat 30 dakika
Konum: ORMAN, HAFIZ, PETROL YOLU, ÖZBEYLİ, YAĞMUR, AYDOĞDU, KIVILCIM, ALAÇAM, ÖZBEK, YAHYA, MERHAMET, ALBAYRAK, ALİPAŞA, KEMALPAŞA, İSTİKLAL, AÇIKGÖZ, ARAFAT, YAMAÇ, ALTINOLUK, AKDAMLA, KAVACIK, TAŞOVA, AHİ, GÖKTÜRK, ÇATALPINAR, MÜRŞİT
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Sultanbeyli
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 10:00 – 13:30 – Süre: 3 saat 30 dakika
Konum: HAMİDİYE, PELİT, VAHDET, KULE, ASLI, GÖKÇELER, MEDİNE, ZONGULDAK, 4. MURAT, SARPUN, ÜSKÜP, YAMANLAR, ŞİRİN MÜCAHİT, YOSUN, CABİR, HÖYÜK, ARŞİN, ÇAYIRALTI, ULUYAYLA, KANLICA, SARIKÖY, YEDİKULE, YILDIZELİ, TABUR, ÜÇPINAR, ŞİMŞEK, DIRAMA
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Sultanbeyli
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 10:30 – 12:00 – Süre: 1 saat 30 dakika
Konum: KALE, PETROL YOLU, YİĞİT
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
20 NİSAN 2026 İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
SULTANGAZİ – CUMHURİYET, SULTANÇİFTLİĞİ, UĞUR MUMCU ve YUNUS EMRE Mah.
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 – 17:00 – Süre: 8 Saat
Konum: CUMHURİYET Mah., BUĞDAY Sk. / SULTANÇİFTLİĞİ Mah., 187. Sk. / UĞUR MUMCU Mah., 2278., 2285., 2286., 2288., 2291., ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH, K, MUHSİN YAZICIOĞLU, N Sk. / YUNUS EMRE Mah., ŞEHİT MURAT CELEP Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
SULTANGAZİ – 50. YIL, UĞUR MUMCU, İSMETPAŞA ve SULTANÇİFTLİĞİ Mah.
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 – 17:00 – Süre: 8 Saat
Konum: 50. YIL Mah., 2133., 2145., 2146., 2208., 2209., D Sk. / UĞUR MUMCU Mah., 2133., 2141., I Sk. / İSMETPAŞA Mah., 131/1., 132., 133., 134., 69., 71., 74., 75., 76., 85., 125/1., 127. ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU Sk. / SULTANÇİFTLİĞİ Mah., 163. Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
20 NİSAN 2026 İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
ŞİŞLİ – ESENTEPE Mah.
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 10:00 – 16:00 – Süre: 6 Saat
Konum: ESENTEPE Mah., ATOM, BÜYÜKDERE, ECZA, FEZA, HARMAN 1, KARDEŞLER Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
20 NİSAN 2026 İSTANBUL TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Tuzla – İstasyon
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:30 – 15:00 – Süre: 5 saat 30 dakika
Konum: İSTASYON, NURKAN, BULANCAK, CANTEKİN, KIRDEMİR, YÜSRA, BEHRAM, ÖZDEMİR, ERHAN
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
20 NİSAN 2026 İSTANBUL ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ümraniye – Necip Fazıl
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:30 – 12:30 – Süre: 3 Saat
Konum: Biçkın, Alemdağ, İlelebet, Necip Fazıl, Semavi
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
20 NİSAN 2026 İSTANBUL ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul, Üsküdar
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 10:00 – 14:30 – Süre: 4 saat 30 dakika
Konum: AKDARI, TEMAŞA, HAŞACI RAİF, CUMHURİYET, SU DEPOSU
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
İstanbul, Üsküdar
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:30 – 13:30 – Süre: 4 saat
Konum: OSMAN GAZİ, YUNUS EMRE, SÜLEYMAN ÇELEBİ, UĞUR BÖCEĞİ
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
İstanbul, Üsküdar
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 10:00 – 18:00 – Süre: 8 saat
Konum: LEYLAK, MİMOZA, SÜMBÜLLER, KIVANÇ, SILA, YAYLA, PINARBAŞI, TAŞLIBAYIR
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
20 NİSAN 2026 İSTANBUL ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ
ZEYTİNBURNU – VELİEFENDİ Mah.
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 08:00 – 15:00 – Süre: 7 Saat
Konum: VELİEFENDİ Mah., G/1. ÇIKMAZ Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
ZEYTİNBURNU – MERKEZEFENDİ Mah.
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 – 15:00 – Süre: 6 Saat
Konum: MERKEZEFENDİ Mah., MERKEZEFENDİ TEKKE Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması