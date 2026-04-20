BEDAŞ, İstanbul’da planlı bakım, onarım ve tadilat çalışmaları kapsamında birçok ilçede elektrik kesintilerinin olacağını duyururken, hangi bölgede ve hangi saatlerde elektrik kesileceğini paylaştı.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (BEDAŞ), İstanbul’da 20 Nisan 2026 tarihinde birçok ilçede ve farklı saatlerde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Kesintilerin planlı bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında gerçekleştirileceğini duyuran BEDAŞ, bugün hangi ilçe, mahalle ve sokakta, hangi saatlerde elektrik kesintisi yaşanacağını tek tek paylaştı.

20 NİSAN 2026 TARİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK BÖLGELER

ARNAVUTKÖY – BOYALIK Mah.

Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

Saat: 09:00 – 17:00 – Süre: 8 Saat

Konum: BOYALIK Mah., AHUDUDU, AKKOYUN, GÜNEBAKAN, SANCAK, TAŞKÖPRÜ, TÜRKMEN YOLU Sk. ve civarı.

Sebep: Yatırım Programı Çalışması

ARNAVUTKÖY – BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mah.

Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

Saat: 09:00 – 16:00 – Süre: 7 Saat

Konum: BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mah., ALBAYRAK, ALPGİRAY, AREL, DEVLET, DOĞUHAN, EBER, EBRULİ, EMRE, GÜLAÇTI, KEMALİYE, KISMET, MÜDAFA, MİLLİ EGEMENLİK, NADİDE, NURTEN, PAŞALI, SARI ZEYBEK, SEVDA, TAŞDEMİR, TÜRKSOY, TİMUR, ULUDOĞAN, YEŞİLAY, YONCA, ZEYTİNLİK, ZİYALİ, ÖZGÜLÜM, İKBAL, İLKDURAK, İSMET İNÖNÜ, ŞARK Sk. / YUNUS EMRE Mah., ELİAÇIK Sk. ve civarı.

Sebep: Bakım Programı Çalışması

20 NİSAN 2026 İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

AVCILAR – GÜMÜŞPALA Mah. / ÜNİVERSİTE Mah.

Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

Saat: 09:00 – 17:00 – Süre: 8 Saat

Konum: GÜMÜŞPALA Mah. / ÜNİVERSİTE Mah. ve civarı.

Sebep: Yatırım Programı Çalışması

20 NİSAN 2026 İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

BAĞCILAR – YENİMAHALLE Mah.

Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

Saat: 09:00 – 17:00 – Süre: 8 Saat

Konum: YENİMAHALLE Mah., 1565., 1566. Sk. ve civarı.

Sebep: Yatırım Programı Çalışması

BAĞCILAR – SANCAKTEPE Mah.

Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

Saat: 08:00 – 15:00 – Süre: 7 Saat

Konum: SANCAKTEPE Mah., 913., 925., 955. Sk. ve civarı.

Sebep: Yatırım Programı Çalışması

BAĞCILAR – BAĞLAR Mah.

Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

Saat: 09:00 – 17:00 – Süre: 8 Saat

Konum: BAĞLAR Mah., 59., 60., ŞEHİT HASAN UZUN Sk. ve civarı.

Sebep: Bakım Programı Çalışması

20 NİSAN 2026 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

BAHÇELİEVLER – YENİBOSNA MERKEZ Mah.

Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

Saat: 09:00 – 17:00 – Süre: 8 Saat

Konum: YENİBOSNA MERKEZ Mah., GÜNEŞLİ YOLU, ARİF AĞA, BİLLUR 2, HACI ARİFBEY, MÜNİR NURETTİN SELÇUK, NURETTİNBEY, SADETTİN KAYNAK Sk. / ZAFER Mah., AHMET YESEVİ, CİHANGİR, ÇAĞATAY Sk. ve civarı.

Sebep: Bakım Programı Çalışması

BAHÇELİEVLER – BAHÇELİEVLER Mah.

Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

Saat: 09:00 – 17:00 – Süre: 8 Saat

Konum: BAHÇELİEVLER Mah., ADNAN KAHVECİ, ALİ REŞAT PAŞA, ALİ RIZA KUZUCAN, AYDINLIK 1, AYVALI, BARBAROS HAYRETTİN, BARIŞ 1, BAĞCILAR, BOZKIR, BURSALI TAHİRBEY, DR.SÜREYYA, DİZER, ELMALI 2, ESKİ LONDRA ASFALTI, HANIMELİ, HAREKET ORDUSU, HASAN DOĞAN, HATTAT KAMİL, HIZIR REİS, HÜSEYİN AVNİ BAŞARGAN, KARİKATÜRİST RAMİS, KOMİK HASANEFENDİ Sk. ve civarı.

Sebep: Bakım Programı Çalışması

BAHÇELİEVLER – BAHÇELİEVLER Mah. (Bölge 2)

Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

Saat: 09:00 – 17:00 – Süre: 8 Saat

Konum: BAHÇELİEVLER Mah., KÜLTÜR, MEHMETÇİK, NACİ KASIM, NEYZEN, NEYİRE NEYİR, NURETTİNPAŞA, PAPATYALI, PINARLI, PREVEZE, RADYUM, RESSAM HALİM, RESSAM NAMIK İSMAİL, SAKARYA 2, TALATPAŞA, TUNÇDAL YÜZATLI, TURGUT REİS, UDİ NEVREZ, VEZİR, VİTAEVLERİ, YASEMİNLİ, YILDIZLI, YİĞİT 3, ZEKİ KARSAN, ZİYAPAŞA, ÇAYIR, ÇINARLI Sk. ve civarı.

Sebep: Bakım Programı Çalışması

BAHÇELİEVLER – BAHÇELİEVLER Mah. (Bölge 3)

Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

Saat: 09:00 – 17:00 – Süre: 8 Saat

Konum: BAHÇELİEVLER Mah., İBRAHİM ERK, İPEK, İSKENDER FAHRETTİN, İSMAİLPAŞA, İSTANBUL ŞEHİTLERİ, ŞEHİT PİLOT RASİM İŞERİ, ŞEHİT YAŞAR EROL AKANSEL, ŞEHİT ÖĞR.A.NAFİZ ÖZBAĞRIAÇIK, ŞEVKET DAĞ Sk. ve civarı.

Sebep: Bakım Programı Çalışması

20 NİSAN 2026 İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

BAKIRKÖY – Yeşilköy Mah.

Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

Saat: 08:00 – 15:00 – Süre: 7 Saat

Konum: Albay Salim İlkuçan, Demiryolu, Gazi Evrenos, Hareket Ordusu, Mahmut Şevket Paşa, Orhan Gazi, Sapan, Seyit Ali, Yeşilköy Halkalı, Zümrüt, Ümran, İrfaniye, İstasyon, Ahmet Taner Kışlalı, Anafartalar, Baharistan, Demiryolu, Gazi Evrenos, Gülibrişim, Havacı Muzaffer Erdönmez, Pembe Menekşe, Saadetli, Serbesti, Çiçek Sk. ve civarı.

Sebep: Bakım Programı Çalışması

BAKIRKÖY – Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah.

Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

Saat: 08:00 – 15:00 – Süre: 7 Saat

Konum: Hanımeli Çiçeği, Karanfil Sk. ve civarı.

Sebep: Bakım Programı Çalışması

20 NİSAN 2026 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

BAŞAKŞEHİR – Güvercintepe Mah.

Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

Saat: 09:00 – 12:00 – Süre: 3 Saat

Konum: Fatih, Yaman Sk. ve civarı.

Sebep: Bakım Programı Çalışması

BAŞAKŞEHİR – Kayabaşı Mah.

Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

Saat: 10:00 – 14:00 – Süre: 4 Saat

Konum: Gazi Yaşargil Sk. ve civarı.

Sebep: Bakım Programı Çalışması

20 NİSAN 2026 İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

BAYRAMPAŞA – Kartaltepe Mah. / Yıldırım Mah.

Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

Saat: 08:30 – 17:30 – Süre: 9 Saat

Konum: Kartaltepe Mah: 30., 58., 60., 61., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., Acar, Avasköy Yolu, Belen, Bilgehan, Cem, Elektrik, Fatih, Fide, Geyik, Gözde, Kaya, Mehmet Akif Ersoy, Meral, Nazif Efendi, Salihoğlu, Yunus, Çukurova, Ürgüplü, İlim Sk. / Yıldırım Mah: Avasköy Yolu, Bir, Eski Edirne Asfaltı, Kemal Paşa, Nazar, Şair Akif, Şehit Kamil Balkan Sk. ve civarı.

Sebep: Bakım Programı Çalışması

20 NİSAN 2026 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

BEŞİKTAŞ – Akat Mah.

Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

Saat: 10:00 – 15:00 – Süre: 5 Saat

Konum: Cebeci Sk. ve civarı.

Sebep: Bakım Programı Çalışması

20 NİSAN 2026 İSTANBUL BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

BEYKOZ – DOĞUKAPISI

Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

Saat: 09:30 – 15:30 – Süre: 6 saat

Konum: DOĞUKAPISI

Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

20 NİSAN 2026 İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ

BEYOĞLU – Gümüşsuyu Mah. / Ömer Avni Mah.

Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

Saat: 10:00 – 18:00 – Süre: 8 Saat

Konum: Gümüşsuyu Mah: Ayaz Paşa Camii, Saray Arkası, Selime Hatun Camii, ÇiftevaV Sk. / Ömer Avni Mah: Balçık, Beytülmalcı, Beşirağa Çıkmazı, Dümen, Ebe Hanım, Emektar, Hacı Hanım, Hacı İzzet Paşa, Molla Bayırı, Muhtar Leyla Ildır, Rıza Bey, Saray Arkası, Sulak Çeşme, Taşlı Çıkış, Yarasa, ÇiftevaV, İnebolu, İnebolu Çıkmazı, İnönü Sk. ve civarı.

Sebep: Bakım Programı Çalışması

20 NİSAN 2026 İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

ESENLER – Oruçreis Mah.

Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

Saat: 08:30 – 17:00 – Süre: 8 Saat 30 Dakika

Konum: 528. Çıkmaz, 528/1. Çıkmaz, 529., 530., 531., 536., 537., 538., 548., 548/1., 551., 555., 556., 557., 562., 566., Marmara, Tepe, Yıldırım, Şehit Ali Karahan, Şehit Cevdet Sk. ve civarı.

Sebep: Bakım Programı Çalışması

ESENLER – Havaalanı Mah. / Nine Hatun Mah.

Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

Saat: 08:00 – 15:00 – Süre: 7 Saat

Konum: Havaalanı Mah: Gazeteci, Gelendört, Gençtürk, Gezgin, Göral, Görsel, Taşocağı Sk. / Nine Hatun Mah: 145., 150., 158., 160., Seyit Onbaşı Sk. ve civarı.

Sebep: Bakım Programı Çalışması

20 NİSAN 2026 İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

ESENYURT – MEHTERÇEŞME, GÜZELYURT, NECİP FAZIL KISAKÜREK, İSTİKLAL

Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

Saat: 09:00 – 17:00 – Süre: 8 Saat

Konum: MEHTERÇEŞME Mah., 1873., 1881., 1882., 1952., 1967., 2032., 2033., 2034., UFUK Sk. / GÜZELYURT Mah., 2112., 2121., ERTUĞRUL GAZİ, MİMAR SİNAN Sk. / NECİP FAZIL KISAKÜREK Mah., ANKAKUŞU, GAZİ, KIRLANGIÇ, PELİN, UMUT, YAŞAM Sk. / İSTİKLAL Mah., AKİK, CENNET, DİLEK, GAZİ, KAYA, KUŞKONMAZ, KİVİ, NUR, PERÇEM, PIRLANTA Sk. ve civarı.

Sebep: Bakım Programı Çalışması

ESENYURT – ŞEHİTLER, OSMANGAZİ, AKŞEMSEDDİN, İNCİRTEPE, İNÖNÜ

Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

Saat: 09:00 – 17:00 – Süre: 8 Saat

Konum: ŞEHİTLER Mah., 2603., 2633., GAZİ, KAVAK, OKUL, TERSLALE, ÇINAR, ÇİFTÇİ Sk. / OSMANGAZİ Mah., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MENDERES Sk. / AKŞEMSEDDİN Mah., DOĞAN ARASLI Sk. / İNCİRTEPE Mah., 232., 233., 234., 235., 237., 238., 239., 242., DOĞAN ARASLI, KEMAL PAŞA Sk. / İNÖNÜ Mah., 351., 352., 353., BELDE, DOĞAN ARASLI, KEMAL PAŞA Sk. ve civarı.

Sebep: Bakım Programı Çalışması

ESENYURT – ÖRNEK

Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

Saat: 09:00 – 12:00 – Süre: 3 Saat

Konum: ÖRNEK Mah., 1360., 1361., 1367., 1372., 1373., 1374., 1375., 1376., 1377., 1378., 1379., 1389., ERZURUM KONGRE, FİKRİ SÖNMEZ Sk. ve civarı.

Sebep: Bakım Programı Çalışması

ESENYURT – SULTANİYE

Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

Saat: 13:30 – 17:30 – Süre: 4 Saat

Konum: SULTANİYE Mah., 321., 322., 324., 325., 326., 327., 328., 329., 330., 331., 332., 349., 541., 606., 612., 613., 614., 615., 616., 617., 618., 620., 622., 623., 624., 625., 627., 628., 629., 630., 632., 633., 634., 635., 637., 643., 648., 649., 650., 651., 653., 656., 657., 658., 659., AŞIK ŞENLİK, BALIK YOLU, SIDIKA CEBECİOĞLU Sk. ve civarı.

Sebep: Bakım Programı Çalışması

ESENYURT – SÜLEYMANİYE, YENİKENT

Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

Saat: 13:30 – 17:30 – Süre: 4 Saat

Konum: SÜLEYMANİYE Mah., 725., 737., 738., 739., 740., 741., 747., 748., 761., 763., 764., AZİZ NESİN, ISPARTAKULE Sk. / YENİKENT Mah., AŞIK ŞENLİK Sk. ve civarı.

Sebep: Bakım Programı Çalışması

20 NİSAN 2026 İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

EYÜPSULTAN – AKŞEMSETTİN

Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

Saat: 09:00 – 17:00 – Süre: 8 Saat

Konum: AKŞEMSETTİN Mah., KALKAN, PLEVNE Sk. ve civarı.

Sebep: Bakım Programı Çalışması

20 NİSAN 2026 İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

FATİH – BİNBİRDİREK

Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

Saat: 09:00 – 17:00 – Süre: 8 Saat

Konum: BİNBİRDİREK Mah., ASMALI ÇEŞME, AT MEYDANI, BABAYANİ, BOYACI AHMET, BİNBİRDİREK MEYDANI, DOSTLUK YURDU, DİVANYOLU, DIZDARIYE MEDRESESİ, DIZDARIYE YOKUŞU, DIZDARIYE ÇEŞMESİ, IŞIK, KLOD FARER, PEYKHANE, PİYER LOTİ, SUTERAZİSİ, TERZİHANE, ÜÇLER, ŞEHİT MEHMETPAŞA YOKUŞU Sk. ve civarı.

Sebep: Bakım Programı Çalışması

FATİH – KÜÇÜK AYASOFYA, SULTAN AHMET, MEVLANAKAPI, SEYYİD ÖMER

Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

Saat: 09:00 – 17:00 – Süre: 8 Saat

Konum: KÜÇÜK AYASOFYA Mah., DEMİRCİ REŞİT, NAKİLBENT, SUTERAZİSİ, ÜÇLER HAMAMI, ŞEHİT MEHMETPAŞA, ŞEHİT MEHMETPAŞA YOKUŞU, ŞİFA HAMAMI Sk. / SULTAN AHMET Mah., AT MEYDANI, KÜÇÜKAYASOFYA, NAKİLBENT, TAVUKHANE, ŞİFA HAMAMI Sk. / MEVLANAKAPI Mah., KARAGÖZ TEKKESİ Sk. / SEYYİD ÖMER Mah., KARAGÖZ TEKKESİ, LALEZAR CAMİİ, ÇAVUŞBAŞI Sk. ve civarı.

Sebep: Bakım Programı Çalışması

20 NİSAN 2026 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

GAZİOSMANPAŞA – KARADENİZ, KARAYOLLARI

Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

Saat: 09:00 – 17:00 – Süre: 8 Saat

Konum: KARADENİZ Mah., 1160., 1160/1., 1168., 1168/2., 1168/3., 1168/4., CEBECİ, ERTUĞRUL GAZİ Sk. / KARAYOLLARI Mah., 648., 649., 650., CEBECİ Sk. ve civarı.

Sebep: Bakım Programı Çalışması

20 NİSAN 2026 İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

GÜNGÖREN – GÜVEN

Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

Saat: 08:00 – 12:00 – Süre: 4 Saat

Konum: GÜVEN Mah. ve civarı.

Sebep: Bakım Programı Çalışması

GÜNGÖREN – Akıncılar ve Güven Mahalleleri

Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

Saat: 09:00 – 17:00 – Süre: 8 Saat

Konum: Akıncılar Mah., Horhor, Posta Sk., Güven Mah., Bayındır, Cevizlik, Erguvan, Eski Londra Asfaltı, Gelincik, Hanzer, Kahraman, Kanat, Karadeniz, Lalezar, Marmara, Menderes, Okul, Sarmaşık, Taşlık, Çalışlar, İnönü Sk. ve civarı.

Sebep: Bakım Programı Çalışması

20 NİSAN 2026 İSTANBUL KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kadıköy – Moda

Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

Saat: 09:30 – 13:00 – Süre: 3 saat 30 dakika

Konum: Moda, Şair Nefi, Cem Karaca, Şehit Cem Nuri Başgil, Nezihe Gürbüz, Küçükmoda Burnu, Gizem, Ferit Tek, Moda Mektebi, Emin Onat, Moda Sahil Yolu

Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Kadıköy

Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

Saat: 11:00 – 13:00 – Süre: 2 saat

Konum: Ömerpaşa, Taşmektep, Tanzimat, Güvenç, Gözenç

Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

20 NİSAN 2026 İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ

KAĞITHANE – Ortabayır Mahallesi

Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

Saat: 09:00 – 17:00 – Süre: 8 Saat

Konum: Ortabayır Mah., Aba, Acar, Adatepe, Alev, Arka, Azelya, Ağaçaltı, Bacadibi, Beller, Birben, Dutluk, Erkiliç, Erler, Gazali, Gülbaş, Gürhan, Harman, Itir, Merih, Meydan, Nurdoğan, Samet, Sarıgöl, Talatpaşa, Topel, Yeni, Yücelen, Zamir, Zigana, Çakmak, Çay, Çeşmebaşı, Çeşmebaşı Çıkmazı, Çukur, Şair Çelebi Sk. ve civarı.

Sebep: Bakım Programı Çalışması

KAĞITHANE – Telsizler ve Çeliktepe Mahalleleri

Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

Saat: 09:00 – 17:00 – Süre: 8 Saat

Konum: Telsizler Mah., Birben Sk., Çeliktepe Mah., Arayön, Asli, Asmali, Atilla, Aybey, Ceyhan, Dutluk, Divan, Eflak, Elçi, Estergon, Fatih Sultan Mehmet, Genç Osman, Geyik, Hisar, Kalyon, Kanca, Kiyiboyu, Koca Sinan, Koca Sinan Çıkmazı, Kuytu, Köprülü, Namik Kemal, Rifatpaşa, Sadik, Sadrazam, Sipahi Sk. ve civarı.

Sebep: Bakım Programı Çalışması

KAĞITHANE – Çeliktepe ve Şirintepe Mahalleleri

Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

Saat: 09:00 – 17:00 – Süre: 8 Saat

Konum: Çeliktepe Mah., Yediveren, Yeniyol, Yeniçağ, Zade, Zigana, Ziyapaşa, Çanakçi, Çemenzar, Özlem, Özver, Özyurt, Üçoklar, İnce Sk., Şirintepe Mah., Abide Sk. ve civarı.

Sebep: Bakım Programı Çalışması

20 NİSAN 2026 İSTANBUL KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kartal

Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

Saat: 09:30 – 12:00 – Süre: 2 saat 30 dakika

Konum: İNÖNÜ, ANADOLU

Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Kartal

Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

Saat: 09:30 – 14:30 – Süre: 5 saat

Konum: DOLAYOBA, VATANSEVER, MÜLAYİM, ZİRVE, BEYZA, GÜLŞEN, BİRDAL

Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

20 NİSAN 2026 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

KÜÇÜKÇEKMECE – İstasyon Mahallesi

Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

Saat: 09:00 – 18:00 – Süre: 9 Saat

Konum: İstasyon Mah., 1424., 1431., 1432., 1434., 1424., 1425., 1426., 1427., 2.Mevlana, 2.Ufuk, Halkali İstasyon, Kömürcü Yolu, Ordu, Şafak, Şimşir Sk. ve civarı.

Sebep: Bakım Programı Çalışması

KÜÇÜKÇEKMECE – Gültepe ve Sultan Murat Mahalleleri

Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

Saat: 09:00 – 12:00 – Süre: 3 Saat

Konum: Gültepe Mah., 1.Orta, Serhat, Çizmeci Sk., Sultan Murat Mah., Çizmeci Sk. ve civarı.

Sebep: Bakım Programı Çalışması

KÜÇÜKÇEKMECE – Gültepe Mahallesi

Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

Saat: 11:00 – 14:00 – Süre: 3 Saat

Konum: Gültepe Mah., Erdoğan, Sezen, Sezgin Sk. ve civarı.

Sebep: Bakım Programı Çalışması

20 NİSAN 2026 İSTANBUL PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

PENDİK – SELÇUKLU

Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

Saat: 09:30 – 14:00 – Süre: 4 saat 30 dakika

Konum: SELÇUKLU, MENEKŞE, MUSTAFA AKYOL

Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

20 NİSAN 2026 İSTANBUL SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Sancaktepe

Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

Saat: 09:30 – 16:30 – Süre: 7 saat

Konum: AKMEŞE, ÇEVİK, NECİP FAZIL KISAKÜREK, CANAN, KOÇ, ŞEBBOY, BOZKIR, AŞİKAR, BOYLU, ÜMRAN, DÜZLEM

Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

20 NİSAN 2026 İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ

SARIYER – Demirciköy Mahallesi

Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

Saat: 09:00 – 18:00 – Süre: 9 Saat

Konum: Demirciköy Mah., Akgöl Yaylasi, Anastos Yaylasi, Argin Yaylasi, Bozarmut Yaylasi, Bizim, Defne, Demirciköy, Demirciköy Bilinmeyen, Değirmen, Güvende Yaylasi, Harman, Kalsin, Keyfalan Yaylasi, Kirazlik, Plaj Yolu, Söğütlü, Taşköprü Yaylasi, Çakmak Taşi, Çambaşi Yaylasi, Çeşme, Çiçekli Sk. ve civarı.

Sebep: Bakım Programı Çalışması

SARIYER – Kumköy, Kireçburnu ve Tarabya Mahalleleri

Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

Saat: 09:00 – 18:00 – Süre: 9 Saat

Konum: Kumköy Mah., Büyükkavak, Dalyan Burnu, Findikli Geçit, Kayaalan, Küçükkavak, Nergiz, Pürenli, Uyum, Çağlayankaya, Çukur Sk., Kireçburnu Mah., Haydar Aliyev, Çam Yolu Sk., Tarabya Mah., Haydar Aliyev Sk. ve civarı.

Sebep: Bakım Programı Çalışması

SARIYER – Maden ve Zekeriyaköy Mahalleleri

Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

Saat: 09:00 – 17:00 – Süre: 8 Saat

Konum: Maden Mah., Eski Zekeriyaköy, Gülbahar, Güldeste Çikmazi, Kilyos, Maden Cami, Mektep Sk., Zekeriyaköy Mah., Alli Turna, Atabey, Doğanyol, Ekiciler, Firat, Kelebek, Palmiye Konaklari, Tarakçi Sk. ve civarı.

Sebep: Yatırım Programı Çalışması

20 NİSAN 2026 İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

SİLİVRİ – BÜYÜK SİNEKLİ, KÜÇÜK SİNEKLİ ve SELİMPAŞA Mah.

Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

Saat: 09:00 – 17:00 – Süre: 8 Saat

Konum: BÜYÜK SİNEKLİ Mah., AKVARYUM ÇIKMAZI, AKÇA ÇIKMAZI, AKŞEMSEDDİN, BATI ÇEŞME, BORDO, BOTANİK BAHÇE, DEDEOĞLU, DOĞU ÇEŞME, GÖKTAŞ, KARABEY, OKÇU, PAPATYA, PTT, RAKKAS, SEBİL, TABAN DERE, TÜRKER, YASA, ZORLU VİRAJ, ÇUKURCA Sk. / KÜÇÜK SİNEKLİ Mah., PTT, SEBİL, TAŞOVA, ÇANAKPINAR, ÇUKURCA, ÇUÇURGA Sk. / SELİMPAŞA Mah., 601., GÜLLER Cd. ve civarı.

Sebep: Bakım Programı Çalışması

20 NİSAN 2026 İSTANBUL SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Sultanbeyli

Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

Saat: 09:30 – 15:00 – Süre: 5 saat 30 dakika

Konum: ORMAN, HAFIZ, PETROL YOLU, ÖZBEYLİ, YAĞMUR, AYDOĞDU, KIVILCIM, ALAÇAM, ÖZBEK, YAHYA, MERHAMET, ALBAYRAK, ALİPAŞA, KEMALPAŞA, İSTİKLAL, AÇIKGÖZ, ARAFAT, YAMAÇ, ALTINOLUK, AKDAMLA, KAVACIK, TAŞOVA, AHİ, GÖKTÜRK, ÇATALPINAR, MÜRŞİT

Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Sultanbeyli

Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

Saat: 10:00 – 13:30 – Süre: 3 saat 30 dakika

Konum: HAMİDİYE, PELİT, VAHDET, KULE, ASLI, GÖKÇELER, MEDİNE, ZONGULDAK, 4. MURAT, SARPUN, ÜSKÜP, YAMANLAR, ŞİRİN MÜCAHİT, YOSUN, CABİR, HÖYÜK, ARŞİN, ÇAYIRALTI, ULUYAYLA, KANLICA, SARIKÖY, YEDİKULE, YILDIZELİ, TABUR, ÜÇPINAR, ŞİMŞEK, DIRAMA

Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Sultanbeyli

Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

Saat: 10:30 – 12:00 – Süre: 1 saat 30 dakika

Konum: KALE, PETROL YOLU, YİĞİT

Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

20 NİSAN 2026 İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

SULTANGAZİ – CUMHURİYET, SULTANÇİFTLİĞİ, UĞUR MUMCU ve YUNUS EMRE Mah.

Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

Saat: 09:00 – 17:00 – Süre: 8 Saat

Konum: CUMHURİYET Mah., BUĞDAY Sk. / SULTANÇİFTLİĞİ Mah., 187. Sk. / UĞUR MUMCU Mah., 2278., 2285., 2286., 2288., 2291., ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH, K, MUHSİN YAZICIOĞLU, N Sk. / YUNUS EMRE Mah., ŞEHİT MURAT CELEP Sk. ve civarı.

Sebep: Bakım Programı Çalışması

SULTANGAZİ – 50. YIL, UĞUR MUMCU, İSMETPAŞA ve SULTANÇİFTLİĞİ Mah.

Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

Saat: 09:00 – 17:00 – Süre: 8 Saat

Konum: 50. YIL Mah., 2133., 2145., 2146., 2208., 2209., D Sk. / UĞUR MUMCU Mah., 2133., 2141., I Sk. / İSMETPAŞA Mah., 131/1., 132., 133., 134., 69., 71., 74., 75., 76., 85., 125/1., 127. ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU Sk. / SULTANÇİFTLİĞİ Mah., 163. Sk. ve civarı.

Sebep: Bakım Programı Çalışması

20 NİSAN 2026 İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

ŞİŞLİ – ESENTEPE Mah.

Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

Saat: 10:00 – 16:00 – Süre: 6 Saat

Konum: ESENTEPE Mah., ATOM, BÜYÜKDERE, ECZA, FEZA, HARMAN 1, KARDEŞLER Sk. ve civarı.

Sebep: Bakım Programı Çalışması

20 NİSAN 2026 İSTANBUL TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Tuzla – İstasyon

Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

Saat: 09:30 – 15:00 – Süre: 5 saat 30 dakika

Konum: İSTASYON, NURKAN, BULANCAK, CANTEKİN, KIRDEMİR, YÜSRA, BEHRAM, ÖZDEMİR, ERHAN

Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

20 NİSAN 2026 İSTANBUL ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ümraniye – Necip Fazıl

Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

Saat: 09:30 – 12:30 – Süre: 3 Saat

Konum: Biçkın, Alemdağ, İlelebet, Necip Fazıl, Semavi

Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

20 NİSAN 2026 İSTANBUL ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul, Üsküdar

Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

Saat: 10:00 – 14:30 – Süre: 4 saat 30 dakika

Konum: AKDARI, TEMAŞA, HAŞACI RAİF, CUMHURİYET, SU DEPOSU

Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

İstanbul, Üsküdar

Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

Saat: 09:30 – 13:30 – Süre: 4 saat

Konum: OSMAN GAZİ, YUNUS EMRE, SÜLEYMAN ÇELEBİ, UĞUR BÖCEĞİ

Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

İstanbul, Üsküdar

Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

Saat: 10:00 – 18:00 – Süre: 8 saat

Konum: LEYLAK, MİMOZA, SÜMBÜLLER, KIVANÇ, SILA, YAYLA, PINARBAŞI, TAŞLIBAYIR

Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

20 NİSAN 2026 İSTANBUL ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ

ZEYTİNBURNU – VELİEFENDİ Mah.

Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

Saat: 08:00 – 15:00 – Süre: 7 Saat

Konum: VELİEFENDİ Mah., G/1. ÇIKMAZ Sk. ve civarı.

Sebep: Bakım Programı Çalışması

ZEYTİNBURNU – MERKEZEFENDİ Mah.

Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

Saat: 09:00 – 15:00 – Süre: 6 Saat

Konum: MERKEZEFENDİ Mah., MERKEZEFENDİ TEKKE Sk. ve civarı.

Sebep: Bakım Programı Çalışması