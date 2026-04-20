Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından TikTok’ta “Karagül” kullanıcı adıyla bilinen Merve Ceran, platformda canlı yayın yaptığı esnada sokak ortasında bir kadınla sözlü tartışmaya girdi. Tartışmanın kısa zamanda kavgaya dönüşmesinin ardından Ceran, tartıştığı kadını darp ederek yere yatırdı.

Çevredeki insanların gözünün önünde bıçağını çıkaran Ceran, kadını sokak ortasında bıçakladı ve saldırı anını saniye saniye canlı yayında takipçilerine izletti. Çevredeki vatandaşların yapma feryatlarına rağmen saldırısını durdurmayan Ceran, yere yatırdığı kadını defalarca bıçaklayarak kanlı elleriyle canlı yayına devam etti.

TikTok’ta kendisini canlı izleyen kullanıcılara ve çevredeki insanlara ilişkin tehditler ve hakaretler savuran Ceran, işlediği suçtan sonra soğukkanlı tavırlarıyla tepki topladı. Ceran, olaydan sonra çevredeki vatandaşlara şimdi haber yapın diyerek meydan okudu.

HERKESE MEYDAN OKUDU

Polis ekipleri olay yerine gelirken şahsı gözaltına alarak ekip aracına bindirdi. Fakat Ceran, polis ekiplerinin kontrolündeki aracın içinde bile telefonunu kullanarak TikTok üzerinden canlı yayın yapmaya devam etti.

Yaşanan saldırıyı saniye saniye canlı yayınlayarak herkese tehditler ve hakaretler savuran Ceran, kendisini şu şekilde savundu

“Hepinizi bu hale getiririm. Beni siz bu hale getirdiniz. Ben adam akıllı canlı yayın yapıyorum. Sürekli arkamdan gelip ‘Beni tanıdın mı? Bana küfür etmeyeceksin’ diyor. Sen kimsin? Ben sana küfür edeyim. Yeter artık. Hadi şimdi haber yapın. Beni sürekli rahatsız edemezsiniz.”