Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırıları ülke gündeminden düşmezken, Millî Eğitim Bakanlığı ise ülke genelindeki okullarda güvenlik önlemi almak amacıyla tüm okullarda pazartesi günü alarma verildiğini duyurdu.

Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 77 bin 039 okul yönetimine emir verirken, okullarda güvenlik önlemlerinin artırılacağı ifade edildi. Güvenlik önlemleri doğrultusunda, okullarda son teknolojiye yakın kamera ve alarm sistemlerinin kurulacağı, binalarda kırık masa, sandalye, kapı, cam, dolap gibi tüm eşyaların kontrol edilerek yenileneceği, siber güvenlik hususunda önlemler alınacağı, elektrik panoları, kazan daireleri için yetkili şirketlerle iş birliği gerçekleştireceği ifade edildi.

BÜTÇE YETERSİZ

Öte yandan, Eğitim İş İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Kadir Toruş ise, bakanlık talimatına ilişkin olarak yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Talimat okulların kendi olanaklarıyla karşılaması gereken yükümlülükler. Bütçe yetersizliği göz ardı edilmiş. Herhangi bir destek verilmeden tüm sorumluluk okullara bırakılmış. Çözüm yine velilerin cebinde aranıyor.

Bu kapsamda, bakanlığın bütçesinden herhangi bir pay alınmadan, pay çıkarılmadan velilerden alınacak paralarla okulların güvenlik önlemlerinin arttırılması hedefleniyor. Fakat, bu bakanlığın işidir. Velilerin kazandığı üç kuruş paraya göz dikerek okulların güvenliğini artırmak olmaz.”