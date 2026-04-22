Oyuncu Gamze Özçelik Yıllar Sonra Ekranlara Dönüyor!

Oyuncu Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile insani yardım çalışmaları vasıtasıyla sık sık gündeme gelirken, uzun zamandır ekranlardan uzak bir şekilde yaşamına devam ediyordu. Fakat, Özçelik’in uzun bir aranın ardından yeniden ekran karşısına döneceği öğrenildi.

TRT’nin dijital platformu Tabii’nin yeni projesi olan ‘Operasyon Alesta’ dizisiyle yeniden ekranlara dönüş yapacağı öğrenilen Özçelik’in dizide Afrika’da önemli bir görev üstlenen Zeynep Yurtsever karakterine hayat vereceği aktarıldı.

PERFORMANSI MERAK KONUSU OLDU

Millî Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Türkiye’nin millî olanaklarıyla tasarlanan ilk fırkateyni olarak bilinen TCG İstanbul, hikâyede önemli bir yer kaplarken, Türkiye’nin uluslararası karasuları olarak bilinen Mavi Vatan’dan Afrika’ya kadar uzanan bir kahramanlık hikayesinin konu alınacağı ifade edildi.

Söz konusu dizide Onur Seyit Yaran, Meltem Akçöl, Cem Bender, Aslıhan Güner, Aras Çenol, Ersin Arıcı, Mehmet Bozdoğan, Fırat Çelik, Katharina Weithaler ve Bahtiyar Memili gibi isimler de kadroda yer alıyor.

Yıllar sonra yeniden ekran karşısına geçecek Özçelik’in performansı şimdiden merak konusu oldu.