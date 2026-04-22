Kahramanmaraş’taki Okul Saldırganının Annesi Cezaevine Gönderildi!

Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırısı halen Türkiye gündeminde yer alırken, Adalet Bakanı Akın Gürlek ise katıldığı bir TV programında okul saldırganı İsa Aras Mersinli’nin ailesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Gürlek, anne ve babanın görevini ihmal ettiğini ve velilerin velilik görevini yapmadığını belirtti. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Gürlek, şunları söyledi:

“Babası tutuklanmıştı ve şimdi de annesi de tutuklandı. Herhalde yeni deliller ortaya çıktı. Çocuğun acilen psikoloğa götürüleceğine ilişkin rehber öğretmenimizin yazdığı bir rapor bulunuyor. Velilerimize bir temennide bulunmak istiyorum. Lütfen çocuklarımızla ilgilenelim. Çocuklar maalesef özellikle ekran başında sosyal medyada oyunlarda çok vakit geçiriyor. Ben de bir çocuk sahibiyim. Sürekli takip etmemiz lazım. Ebeveynlik sorumluluk da gerektiriyor. Çocuklarımızı kontrol etmemiz gerekli.”

ELAZIĞ’DA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma çerçevesinde saldırganın babası Uğur Mersinli 16 Nisan tarihinde tutuklanırken, anne öğretmen anne Peyman Pınar Mersinli ise serbest bırakılmıştı. Anne Mersinli’ye ilişkin yeniden gözaltı kararı verilirken, Elazığ’da tutuklu eşini ziyaretten dönen Mersinli, Malatya Elazığ karayolundaki arama noktasında gözaltına alındı. Elazığ Adliyesine sevk edilen Pınar Peyman Mersinli, SEGBİS ile Kahramanmaraş Adliyesine bağlandığı mahkeme tarafından taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, annenin oğlunun psikolojik durumunu dikkate almadığı, sorumluluklarını göz ardı ettiğini duyurdu.