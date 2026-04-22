Sosyal Medyaya Giriş Yöntemi Değişiyor!

Türkiye’de önümüzdeki günlerde geçerli olacak yeni sosyal medya değişikliğiyle beraber kullanıcılar çeşitli sosyal medya platformlarına giriş sisteminde e-Devlet üzerinden kimlik doğrulamasıyla giriş yapabilecek.

Hesap açma sürecinde kullanıcılar doğrudan e-Devlet’e yönlendirilecek ve e-Devlet kimlik bilgilerini platformlarla paylaşmadan yalnızca doğrulama gerçekleştirildiğini teyit eden kişiye özel bir anahtar oluşturacak. Böylece kişisel verilerin muhafaza edilmesi amaçlanırken, kimlik bilgilerinin de sosyal medya şirketleriyle paylaşılmayacağı, verilerin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde korunacağı aktarıldı.

ADALET BAKANI GÜRLEK’TEN AÇIKLAMA

Değişiklik çerçevesinde; Adalet Bakanlığı, İletişim Başkanlığı, BTK ve Siber Güvenlik Başkanlığı başkanlığıyla gerçekleştirilen toplantıların ardından taslak oluşturulurken kabineye sunuldu. 5651 sayılı internet kanununda önemli değişiklikler, değişikliklerin hayata geçirilmesi bekleniyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de dijital kaos büyümeye devam ediyor. Söz konusu düzenleme, bu nedenle bir zorunluluk haline geldi” şeklinde konuştu.

Düzenleme için 9 aylık bir takvim hazırlanırken, ilk 90 günde teknik altyapı ve yönetmeliklerin oluşturulması, ikinci 90 günde platformların Sistemlerini kurması, üçüncü 90 günde ise mevcut kullanıcıların yeni sisteme entegre edilmesi bekleniyor.

YÜZDE 90’A KADAR BANT DARALTMA CEZASI

Bu değişiklikle beraber kimlik doğrulama yükümlülüğünü sağlamayan platformlar, aşamalı ve ağır yaptırımlarla karşılaşacak. Bu çerçevede uluslararası cironun yüzde üçüne kadar para cezası, reklam yasağı ve internet trafiğinde yüzde 50’den yüzde 90’a kadar bant daralma cezası gelebilecek.

Bunun yanı sıra, katalog suçlara yönelik içeriklerde platformlardan istenen kullanıcı bilgileri maksimum bir ay içinde adli mercilere iletilmek zorunda olacak. Söz konusu düzenlemeyle beraber bot ve sahte hesapların önüne geçilmesi, sadece gerçek hesapların platformlarda aktif olması amaçlanırken, düzenlemenin sahibinden.com gibi doğrulama yapısına kavuşacağı belirtildi.

Sağlanan verilerin sadece hakim ve savcılarca gerçekleştirilen soruşturma ve kovuşturmalarda kullanılacağı öğrenildi.