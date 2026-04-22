Kaybolduktan 4 Gün Sonra Bulunan Ece Gürel’le Alakalı Flaş Gelişme!

2 Mart 2025 tarihinde kaybolan ve 4 gün boyunca aranan Ece Gürel, 4 günlük aramanın ardından ormanda sağ olarak bulunmuş, fakat hastanede yaşamını yitirmişti. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamayan Peyzaj Mimarı Ece Gürel’in iş yerinde mobbinge uğradığına ilişkin ailesinin şikâyeti üzerine başlatılan inceleme sonuçlandı.

Genç kadının trajik ölümünden sonra acılı aile, kızlarının çalıştığı firmada mobbinge maruz kaldığını öne sürerek suç duyurusunda bulunmuştu. Adli makamlar olayın ardından ailenin iddialarını incelerken, işyerindeki çalışma şartlarını ve Gürel’in maruz kaldığı iddia edilen davranışları kapsamlı bir şekilde incelendi.

Ancak gerçekleştirilen adli soruşturma kapsamında genç kadının genç kadına karşı işyerinde mobbinge ilişkin suç unsuru yaratabilecek herhangi bir eylemin yaşanmadığına ilişkin, yaşandığına ilişkin somut bir bulguya rastlanmadı. Savcılık, konuya yönelik olarak yeterli delil sağlanamaması nedeniyle firma yetkililerine ilişkin gerçekleştirilen soruşturmada takipsizlik kararı verdi.

NE OLMUŞTU?

Peyzaj mimarı Ece Gürel, 2 Mart 2025 tarihinde İstanbul Belgrad ormanlarında yürüyüş yapmak amacıyla yola çıkmış; fakat, ormanda kaybolmasının ardından sırra kadem basmıştı.

Ailesinin ve yakınlarının ihbarı üzerine polis, jandarma ve arama kurtarma ekipleri tarafından ormanda geniş çaplı bir çalışma başlatılırken, aramanın aramaların dördüncü gününde Gürel, ormanlık alanda bitkin halde bulunmuştu.

Gürel’in durumunun kritik olduğu öğrenilirken, hastaneye kaldırılmış, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmış; ancak, gerçekleştirilen tüm tıbbi müdahalelere karşın hayatını kaybetmişti.

Genç kadının ailesi ise Gürel’in çalıştığı iş yerinde mobbinge ve psikolojik şiddete maruz kaldığını ve bu nedenle, Belgrad Ormanına giderek yürüyüş yapmak istediğini ifade ederek soruşturma başlatılmasını talep etmiş. Adli makamlar ise ailenin bu talebi üzerine soruşturma açmıştı.