İbrahim Tatlıses Mirasını Kime Bırakacağını Açıkladı: Tek Kuruş Yok!

Son dönemlerde çocuklarıyla yaşadığı tartışmalarla gündeme gelen İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde safra kesesi ameliyatı olmuştu. Hastaneden taburcu olduğu esnada gazetecilerin sorularına cevap veren Tatlıses vasiyetine ilişkin açıklamalarda bulundu. Tatlıses, mirasını çocuklarına bırakmayacağını, hiçbir çocuğunun mirastan yararlanamayacağını ifade ederken tüm mirasını devlete bırakacağını açıkladı.

Konuyla ilişkin olarak açıklama yapan Tatlıses, şunları söyledi:

“Kimseye tek kuruş para yok. Tüm mirasımı devlete bıraktım. Bazıları yüzünden diğerleri mağdur kaldı. Bana parayı babam bırakmadı, ben kazandım. İstediğimi yaparım, istediğime veririm, kimseyi ilgilendirmez”

Çocuklarına mirastan daha değerli bir varlık bıraktığını fakat hiçbir çocuğunun bunun kıymetini bilmediğini söyleyen İbrahim Tatlıses, “Onlara çok iyi bir miras bıraktım ama farkında bile değiller. İbrahim Tatlıses denildiği zaman onlara bütün kapılar açılıyor ama kullanmasını bilmiyorlar” ifadelerini kullanarak, Tatlıses soyadının tüm maddi mirastan çok daha değerli olduğuna dikkat çekti.

AİLE İÇİ TARTIŞMALAR EN BÜYÜK ETKEN

Özellikle oğlu İbrahim Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile uzun bir süredir yaşadığı tartışmalarla gündemden düşmeyen ünlü türkücünün mirasını devlete bırakmasının arkasında yatan kararın bu olduğunu düşünülürken, aile içi tartışmaların Tatlıses’in mirasını devlete bırakmasındaki en büyük etken olduğu öngörülüyor.

74 yaşındaki ünlü türkücü, safra kesesi ameliyatının ardından bir süre yoğun bakımda kalırken, genel sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi. Tatlıses, tedavi sürecinin başarıyla tamamlandığını ifade ederek, kendisine dua eden tüm hayranlarına da teşekkür etti.