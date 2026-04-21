Adana Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalın, rüşvet vermek suçundan 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası almasının ardından İçişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, Başkan Demirçalın’ın geçici tedbir kapsamında görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı’ndan konuya ilişkin olarak yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Adana Yüreğir Belediye Başkanlığına ilişkin rüşvet vermek suçu yüzünden gerçekleştirilen soruşturma neticesinde Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 3 Nisan 2026 tarihi ve E: 2024/17 sorgu sayılı kararı ile 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası verilmesinin ardından Anayasa’nın 127. maddesiyle 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47. maddesi gereğince geçici bir tedbir kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır.”

ALİ DEMİRÇALI KİMDİR?

Ali Demirçalı, 1 Nisan 1965’te Elazığ’ın Sivrice ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim yaşamına lise düzeyinde devam etmesinin ardından Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümüne kayıt yaptırsa da üniversite eğitimini bitirmeden çalışma yaşamına atıldı.

Özellikle iş dünyasında inşaat ve yapı alanında faaliyet gösteren Demirçalı, birçok firmanın kurucu ortakları arasında yer alırken uzun senelerce ticaretle uğraştı ve bu sayede önemli deneyimler kazandı. Bu deneyimini ardından siyasete aktararak aktif bir politika yapmaya başladı.

61 yaşında olan Demirçalı, iş ve siyaset yaşamını Adana’da devam ettirdi. Siyasi kariyerine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında adım atan Demirçalı, 2011 yılındaki genel seçimlerde CHP’den Adana milletvekili seçilerek TBMM’ye girdi. Evli ve iki çocuk babası olan Demirçalı, kariyerini hem özel ve kamu yönetimi alanında devam ettirmiştir.