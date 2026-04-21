Üniversite öğrencisi Gülistan Doku, Tunceli’de eğitim hayatına devam ederken kaybolmasına yönelik gerçekleştirilen soruşturma çerçevesinde Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 14 Nisan tarihinde bazı şüphelilere ilişkin gözaltı kararı verilmiş ve daha sonra ise 11 şüpheli tutuklanmıştı.

Söz konusu soruşturmada şüphelilerden Umut Altaş’ın yurt dışında olduğu belirlenmişti. Adalet Bakanlığı, Altaş’ın geçici tutuklanması ve kırmızı bültenle aranması amacıyla resmi süreci başlattığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı kaynaklarının konuya ilişkin olarak verdiği bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Interpol-Europol Daire Başkanlığı tarafından ABD ve Meksika başta olmak üzere bölgedeki Interpol birimlerine Umut Altaş’ın kasten öldürme suçundan arandığını paylaştı.

Ardından Interpol nezdinde işlemler başlatılarak Altaş’a yönelik kırmızı bülten çıkarılırken, Altaş’ın 2022’de Meksika’ya gittiği, daha sonra ise yasadışı yollarla ABD’ye geçtiği öngörülüyor.

Kırmızı bülten kararının ardından Altaş’ın yakalanması halinde tutuklanarak Türkiye’ye iadesi edileceği düşünülüyor.

NE OLMUŞTU?

5 Ocak 2020 tarihinden beri haber alınamayan Gülistan Doku’ya yönelik soruşturma yeni deliller ve gizli tanık beyanları kapsamında kasten öldürme dosyasına dönüşmüş ve aralarında kamu görevlilerinin de olduğu birçok şüpheli tutuklanmıştı.

Öte yandan, söz konusu soruşturma çerçevesinde tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in İstanbul’da evinde evindeki eski telefonları, flash diskler ve bilgisayarları da inceleme altına alındı.

YENİ DETAYLAR GELDİ

Mustafa Türkay Sonel, İstanbul Ataşehir’de bir rezidansta gözaltına alınırken, sürece ilişkin yeni detaylar da belli oldu. Edinilen bilgilere göre, gözaltı için Tunceli’den gelen jandarma ekipleri, Çağlayan’daki Sulh Ceza Hakimliği’nden aldığı arama kararında Sonel’in ismine yer vermedi.

Ataşehir’deki rezidansın 33. katında ikamet eden Sonel, güvenlik görevlilerinin dairenin zilini birkaç dakika çalmasına karşın cevap vermediği öğrenildi. Zira Sonel’in içeride oyun konsoluyla oyun oynadığı ve kulaklık da kulağında olduğu için kapı zilini duymadığı ifade edildi.

Jandarma ekiplerinin eve girmesinin ardından olağandışı bir tepki vermeyen Sonel, direniş de göstermezken, gözaltına alınacağı bilgisi kendisine iletilmesinin ardından babasını arayarak haber vermeyi talep etse de, jandarma ekipleri buna izin vermedi.