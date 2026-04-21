23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın perşembe gününe gelecek olması nedeniyle o gün okullar başta olmak üzere tüm resmî kurumlar tatil olacak. Bu kapsamda, ülke genelinde eğitim ve öğretimine devam eden milyonlarca öğrenci perşembe günü tatil yapacak.

Ayrıca, cuma günü de okulların tatil olup olmayacağı merak edilirken; bu çerçevede, konuya ilişkin olarak açıklama yapan uzmanlar 24 Nisan 2026 Cuma günü okulların tatil olmayacağını ve perşembe günü bir günlük tatilin ardından cuma günü okulların yeniden eğitim sürecine devam edeceğini duyurdu.

CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL OLMAYACAK

Öğrenciler ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın perşembe gününe gelmesi ve o günün tatil olması nedeniyle Millî Eğitim Bakanlığı’ndan cuma gününün de tatil olmasını talep etti. Böylece hafta sonunun da araya girmesiyle beraber toplam 4 gün tatil yapmak isteyen öğrenciler taleplerini bakanlığa iletirken, bakanlığın ise konuya ilişkin olarak bir düzenleme yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

Fakat, eğitim bilimciler yaptıkları açıklamada perşembe gününün ülke genelinde tatil olacağını, ancak cuma gününün tatil olmasının beklenmediğini ve cuma günü itibarıyla okullardaki eğitim sürecinin devam edeceğini duyurdu.