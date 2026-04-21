Geçtiğimiz günlerde birer gün arayla, önce Şanlıurfa’da, daha sonra Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırıları Türkiye gündeminden düşmezken, saldırıların acısı halen tazeliğini koruyor. Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı’nın ortak düzenlediği toplantılarla ülke genelindeki okullarda güvenlik önlemleri artırılırken, bazı okullar da ek tedbirler alıyor.

Bu çerçevede, İzmir’de bir okulda girişlerde öğrenciler tek tek güvenlik aramasından geçirilirken, bir güvenlik önlemi de Samsun’dan geldi. Samsun’da bir lisede alınan kararla, halk arasında “tas kafa” olarak tabir edilen saç modelinin yasaklandığı duyuruldu.

Okul yönetimi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, okula girişlerde tüm öğrencilerin saç modellerinin kontrol edileceğini ve “tas kafa” olarak bilinen saç modelinin yasaklandığını belirtti. Bu kapsamda, söz konusu saç modeline sahip öğrencilerin okula alınmayacağı ifade edildi.

DİĞER OKULLARA ÖRNEK OLDU

Bu karar, özellikle veliler tarafından büyük destek gördü. Konuya ilişkin açıklama yapan veliler, okul yönetimini aldıkları karardan dolayı tebrik ettiklerini söyledi.

Veliler, son yıllarda şiddete meyilli bazı öğrencilerin bu saç modeline sahip olduğunu ve bilinçli olarak bu tıraşı tercih ettiklerini öne sürerek, alınan kararı desteklediklerini dile getirdi. Ayrıca, ülke genelindeki tüm ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda benzer kararların alınması gerektiğini aktardı.

Öte yandan, diğer okulların konuya ilişkin bir karar alıp almayacağı ise merak konusu oldu.