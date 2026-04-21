Buna göre, pazartesi akşamı yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşan Uzak Şehir, dizilerin iptal edilmesinin ardından zirvedeki yerini alırken, bu dizinin en büyük rakibi Taşıyacak Bu Deniz ise cuma günü yayınlanmaması nedeniyle Uzak Şehir, Total ve ABC1 gruplarında zirvede yerini aldı.

Ayrıca, Show TV’de ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti dizisi ise ABC1’de birinci olurken, ilginç bir yükseliş yaşamasıyla dikkatleri üzerine çekti.

UZAK ŞEHİR ZİRVEDE YER ALDI

Haftanın en çok izlenen dizileri belli olurken, Uzak Şehir dizisi totalde 12.14, Güller ve Günahlar 8.61, Kızılcık Şerbeti 8.48, A.B.İ 7.77, Çirkin 7.30 seviyesinde reyting alırken, AB grubunda Kızılcık Şerbeti 8.92, Uzak Şehir 7.78, Güller ve Günahlar 6.55, Çirkin 6.09, A.B.İ 6.01, ABC1 grubunda ise Uzak Şehir 10.90, Kızılcık Şerbeti 9.11, Güller ve Günahlar 7.36, A.B.İ 7.08 ve Çirkin ise 6.78 seviyesinde yer aldı.

Geçtiğimiz hafta Şanlıurfa ve bir gün arayla Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen okul saldırıları nedeniyle birçok dizinin yeni bölümü yayınlanmazken, yeni hafta itibarıyla dizilerin yeniden yayın hayatına devam edeceği düşünülüyor. Bu kapsamda, yeni haftadaki en çok izlenen diziler ve reyting sıralamasında ise değişmesi bekleniyor.