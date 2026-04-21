Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta birer gün arayla meydana gelen okul saldırıları nedeniyle ülke genelinde alarm verilirken, 81 ildeki okullarda güvenlik önlemleri arttırıldı. Bu kapsamda birçok okulun önünde uzun kuyruklar oluşurken, öğrenciler belirli güvenlik önlemlerinden geçirilerek okullara alınmaya başlandı.

İzmir’de ise Bornova ilçesine bağlı Reşat Nuri Güntekin Ortaokulu’ndaki öğrenciler güvenlik kontrolünden geçirilerek tek tek okula alındı. Öğrencilerin tek tek okula alınması nedeniyle okulun önünde uzun kuyruklar oluşurken, durum sosyal medyada ise büyük yankı uyandırdı.

Bu doğrultuda, bazı vatandaşlar güvenlik önlemlerinin yerinde ve doğru adımlar olduğuna vurgu yaparken, bazı vatandaşlar ise, çocukların okul önünde uzun süre sırada beklemesinin can güvenlikleri açısından daha tehlikeli olduğunu ve dolayısıyla her öğrencinin güvenlik kontrolünden geçirilerek okula alınmasının çocukların hayatını riske attığını söyledi.



AİLELER DURUMDAN ŞİKAYETÇİ

Öte yandan uzmanlar ise, konuyla ilişkin olarak yaptığı açıklamada, okullardaki güvenlik önlemiyle alakalı olarak bilim kurulu oluşturulması ve bu kurulun verdiği kararlar kapsamında ortak tedbirler alınması gerektiğini belirtti.

Ayrıca aileler de daha sıkı ve katı güvenlik önlemleri alınması gerektiğini belirtirken, öğrencilerin uzun süreler boyunca okul dışında sıra beklemesinin daha büyük bir güvenlik açığı oluşturduğunu ve bu nedenle, çocuklarının hayati tehlikesinin bulunduğunu ifade etti.

Konuya ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı’nın önümüzdeki günlerde yeniden toplanarak ülke genelindeki okullarda yeni güvenlik önlemleri alınmasına ilişkin kararlar vermesi bekleniyor.