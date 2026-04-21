Kamuoyunu derinden sarsan Gülistan Doku davasında yeni bir gelişme yaşandı. Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir’in soruşturma kapsamında verdiği ifadenin içeriği gün yüzüne çıktı.

Savcılık tarafından, 2019 ve 2020 yıllarına ait hastane kayıtlarının silinmesi ve üzerinde değişiklik yapılması işlemlerinde kimin yetkili olduğu sorulan Özdemir, tüm sorumluluğu bilgi işlem çalışanları ile yazılım firması Sisoft’a yükledi. Başhekim, bu tür teknik işlemler üzerinde ne yetkisinin ne de bilgi ve becerisinin bulunduğunu vurguladı. Kayıt silme ya da düzeltme süreçlerinin, ilgili sekreterin iki müdür yardımcısına imzalattığı yazılı belgeyle bilgi işlem birimi aracılığıyla yürütüldüğünü de aktardı.

Özdemir’e, 7 Ocak tarihinde POLNET sistemi üzerinden gerçekleştirilen sorgunun tutanağa geçirildiği halde ilerleyen dönemde bu kayıtlara bir daha ulaşılamadığının da sorulduğu öğrenildi. Başhekim bu konuda, söz konusu verilerin büyük olasılıkla sonradan silindiğini düşündüğünü belirtirken meselenin ancak bilişim uzmanlarınca aydınlatılabileceğini ifade etti.

SORU İŞARETLERİ DERİNLEŞTİ

“Gülistan Doku’nun hastane kayıtlarını silme talimatını size kim verdi?” sorusuna ise Özdemir sert bir dille yanıt verdi. Böyle bir emrin hiçbir zaman kendisine iletilmediğini ve böyle bir şeyi kabul etmeyeceğini söyleyen başhekim, söz konusu işlemlerin tamamen Sisoft firmasının denetiminde yürütüldüğünü savundu. Maddi ya da manevi herhangi bir baskıyla karşılaşmadığını da ekleyen Özdemir, meslek etiğine ve kişisel karakterine aykırı bulduğu bu tür yasadışı girişimlere asla alet olmayacağını bildirdi.

Soruşturmanın kritik halkalarından biri olarak görülen başhekimin ifadesi, dava sürecine ilişkin soru işaretlerini derinleştirmeye devam ediyor.