Türkiye Gündemine Oturan Başsavcı, Adalet Bakan Yardımcısı Tuncay’ı Karşıladı!

5 Ocak 2020 tarihinde Tunceli’de kaybolan ve o günden beri haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasına yönelik yürütülen soruşturma, 6 yıl aranın ardından tekrar ülke gündemine oturdu.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının tekrar ele aldığı dosya çerçevesinde ilk etapta 13 şüpheli gözaltına alınırken, olayın kayıp davasından çıkarılarak cinayet dosyasına dönüştürüldüğü ifade edildi.

Dokunun öldürülmesine ilişkin dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel, cinayetin baş şüphelisi olarak tutuklanırken, dönemin valisi Tuncay Sonel de gözaltı işlemlerinden sonra önceki gece 5 farklı suçlamayla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUNCAY, ÇALIŞMALARA YÖNELİK BİLGİ ALDI

Gülistan Doku soruşturmasını yıllar sonra raftan indirerek kayıp vakasından cinayete dönüştüren ve titiz çalışmalar sayesinde faillere ulaşan Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu ise ailenin ve kamuoyunun takdirini kazandı.

Adalet Bakanı Yardımcısı Can Tuncay, Gülistan Doku soruşturmasının gerçekleştirildiği Tunceli Adliyesine gelirken, Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu’yla hakim, savcılar ve adliye personelince karşılandı.

Adliye binasına geçen Tuncay’ın gerçekleştirilen soruşturma çerçevesinde ilişkin çalışmalara yönelik bilgi aldığı ifade edildi.