Fenerbahçe’nin Kalecisi Ederson Takımdan Ayrılıyor mu?

Trendyol Süper Ligi’nin 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Karşılaşmanın 90+8’inci dakikasında, kaleci Ederson’un yediği hatalı gol nedeniyle Fenerbahçe karşılaşmadan 2-2 berabere ayrıldı.

Puan kaybının ardından ligin zirvesine oturma fırsatını da kaçıran Fenerbahçe’de tüm gözler kaleci Ederson’a çevrilirken; Ederson ise, karşılaşmanın ardından takımın WhatsApp grubuna mesaj atarak tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu belirttiği ve özür dilediği ifade edildi.

Yediği hatalı golün ardından takımdan ayrılacağı konuşulan Ederson’un kararında kesin olduğu öne sürülmüştü.

TEK ODAĞI FENERBAHÇE

A Spor’un haberine göre, sarı-lacivertli takımda futboldan sorumlu yöneticiler, tecrübeli file bekçisiyle görüşme yaptıklarını ve Ederson’un tek odağının Fenerbahçe olduğunu ifade etti.

Edinilen bilgilere göre Ederson, takımdan ayrılmak için kararını yönetime ilettiği ve bu kapsamda, menajeriyle toplantı yaptığı iddia edilse de, söz konusu haberlerin gerçek dışı olduğu belirtildi.

Sarı-lacivertli formayla 35 karşılaşmaya çıkan tecrübeli file bekçisi, kalesinde 34 gol görürken, 13 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı. 32 yaşındaki Ederson, 6’sı Süper Lig, biri Avrupa Ligi olmak üzere toplam 7 sarı kart gördü.