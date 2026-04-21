Astrolog Filiz Özkol, 20-26 Nisan haftasında meydana gelecek olaylara ilişkin astroloji dünyasından bilgiler verdi. Buna göre bu hafta sadece burçların yanı sıra önümüzdeki 7 senelik süreci etkileyecek devasa bir enerji değişiminin kapıda olduğunu ifade eden Özkol, haftanın en çarpıcı olayının değişim ve devrim gezegeni Uranüs’ün pazar gününden itibaren ikizler burcuna geçiş yapması olacağını açıkladı.

Hafta sonu meydana gelecek söz konusu büyük geçişin iletişim teknoloji ve düşünce yapımıza önemli değişikliklerin habercisi olacağını ifade eden Özkol, Uranüs’ün İkizler burcundaki 7 yıllık yolculuğunun pazar günü Venüs’le kuracağı etkileşimle resmen ‘gümbür gümbür’ başlayacağını açıkladı.

Özkol, ilgili etkinin ani aşklar sürpriz, ekonomik imkanlar ve beklenmedik fikir patlamalarına neden olacağına vurgu yaparken, özellikle cumartesi günü Venüs’ün de İkizler burcuna geçmesiyle beraber sosyal ilişkilerde ve ikili diyaloglarda resmen çılgınlık seviyesinde bir hareketlilik yaşanabileceğini açıkladı.

İKİZLER HAFTANIN ASIL KAHRAMANI

Özkol, hafta genelinde koçların Mars ve Merkür’ün etkisinde son derece hareketli, fakat dedikodulara açık bir süreçten geçeceğini, boğaların cumartesi gününe kadar burçlarında kalan Venüs vasıtasıyla özgüven tazeleyeceğini, ikizler burcunun ise haftanın asıl kahramanı olacağını ifade etti.

Ayrıca, Uranüs’ün kendi burçlarına geçmesiyle birlikte hayatlarında yeni bir sayfa açmaya hazırlanacaklarını söyleyen Özkol, yengeçlerin kariyerlerinde coşkulu bir süreç yaşarken, aslanların ise sosyal çevrelerinde parlayacakları olanaklarla karşılaşacaklarını söyledi.

Öte yandan, pazar günü ayın Başak burcuna geçmesiyle hafta başındaki duygusal karmaşanın yerini analitik bir bakış açısına bırakacağını söyleyen Özkol, Hafta sonu meydana gelecek bahsi geçen yoğun enerji trafiğinde ani kararlardan ani kararlar verilmemesi, özellikle ailevi ve ekonomik konularda önemli ve disiplinli bir duruş sergilenmesi gerektiğini kaydetti.