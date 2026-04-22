2009 Sonrası Doğanlara Sigara Satışı Ömür Boyu Yasaklanıyor!

İngiltere’de sigara kullanmayan yeni bir nesil hedeflenirken, bu kapsamda önemli bir sağlık reformunun hayata geçirilmesi bekleniyor. İngiltere parlamentosunda onaylanarak yasalaşma sürecine giren yeni bir kararla beraber 1 Ocak 2009 sonrasında dünyaya gelenlere ömür boyu sigara satışının yasaklanacağı ifade edildi.

Buna göre, şu an 17 yaşında olan ve daha küçük olan çocuklar, başka bir ifadeyle 1 Ocak 2009 tarihinden sonra dünyaya gelenlere hayatları boyunca tütün ve tütün ürünleri satılmayacak.

SEFERBERLİK BAŞLATILDI

Kraliyet onayıyla beraber hayata geçirilmesi beklenen yasayla Sağlık Bakanlığı, tütün ve tütün ürünlerinin ambalajlarından aromalarına kadar birçok farklı kategoride değişiklik yapma yetkisine sahip olacak. İngiltere’de önlenebilir ölüm ve hastalıkların en büyük sebebi sigara kullanımı olarak görülürken, buna ilişkin olarak başlatılan söz konusu seferberlik kapsamında kamusal alanlardaki kısıtlamalar da genişletiliyor.

Elektronik ve normal sigara kullanımı çocukların içinde olduğu taşıtlar, oyun alanları, okul çevreleri ve hastane girişlerinde yasak hale gelirken, bar bahçeleri, plajlar ve özel açık alanların yanı sıra, evler de yasak kapsamı dışında yer alacak.

EN BÜYÜK MÜDAHALE

İngiltere Sağlık Bakanı Baroness Merron, söz konusu düzenlemenin parlamentodaki sürecin tamamlanmasına yönelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Söz konusu tasarı parlamentodaki yolculuğun sonuna geliyor. Bu devrim niteliğinde bir yasa tasarısıdır. Artık dumansız bir nesil oluşacak. Aslında bu bir nesildeki en büyük halk sağlığı müdahalesidir ve tüm saygıdeğer lordlara hayat kurtaracağının garantisini verebilirim.”

Düzenlemeyle ilişkin eleştiriler de gelirken muhafazakâr eski Milletvekili Lord Naseby söz konusu düzenlemenin perakende sektörü başta olmak üzere pek çok sektörü olumsuz etkileyerek satışların düşüreceğini ifade ederek, “Sadece insanları sigara içmeye başlamamaları konusunda nasıl eğiteceğimizi doğru şekilde anlamaya ihtiyacımız var” dedi.