Rıza Kayaalp Avrupa Güreş Şampiyonu Oldu!

Rıza Kayaalp, Arnavutluk’un başkenti Tiran kentinde düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası’nın ikinci gününde rekor için mindere çıkarken, grekoromen stil 130 kilo finalinde Macar Darius Atilla Vitek ile karşılaştı.

Milli güreşçimiz, günün son karşılaşmasında dünya ikincisi rakibi Vitek’i 7-1 yenerek 13. Avrupa Şampiyonluğu’na ulaşarak ulaştı ve güreş tarihine geçti. Kayaalp, Türk bayrağını öperek minderde şampiyonluk turu attı.

Rus Aleksandr Karelin ile paylaştığı rekorun tek sahibi olan Kayaalp, adını spor tarihine altın harflerle yazdırdı.

13 ALTIN, 2 GÜMÜŞ MADALYA

Avrupa Güreş Şampiyonası tarihinde 15 defa finalde karşılaşmaya çıkan Kayaalp, 13 altın ve 2 gümüş madalya kazanarak kırılması zor bir başarıya imza attı. Milli sporcumuz Avrupa Şampiyonalarına damga vururken, 2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2021-2022-2023 ve 2026 yıllarında altın, 2011 ve 2024 yıllarında ise gümüş madalya kazandı.

Rıza Kayaalp, “yaşayan efsane” lakabını alırken, Tiran kentindeki karşılaşmada dün son 16 turunda Ermeni Albert Vardanyan’ı çeyrek finalde ise Rus rakibi Marat Komparov’u mağlup etmeyi başardı.

Milli güreşçimizin 4-0 önde olduğu yarı final karşılaşmasında ise Belaruslu Pavel Hlinchuk, yaptığı kural dışı hareket nedeniyle maçtan diskalifiye edilmişti.

“BİR BABA OLARAK SÖZÜMDE DURDUM”

Finalin ardından konuya ilişkin olarak açıklama yapan milli güreşçimiz şunları söyledi:

“Bu süreçte çok yalnız kaldım, umudum kalmamıştı. Kızım her zaman yatmadan önce dua ederek, ‘Allah’ım babam tekrar güreşsin, yeniden Türkiye’ye madalya kazandırsın’ dediğini duyuyordum. Ben de onu duyardım ve inanılmaz duygulanırdım.

Saçımın teli kadar suçlu olmadığım bir süreçten geçtim. O kadar basit bir şey yüzündendi. Ümidimi kessem de kızımın dualarını duyunca dayanamadım. Ona kendi kendime söz verdim. Bütün babalar çocukları için her şeyi yapar. Savaştım, aslanlar gibi mindere çıkıp sözümü tutmaya çalıştım ve sözümü tuttum.

Şu anda kızım 5,5 yaşında ve ben de bir baba olarak sözümde durdum. Kırılmaz denilen bir rekoru kırarak olimpiyat kadar değerli bir başarı elde ettim. Daha gül kardeşimle tekrar beraberiz. Başkanımız sağ olsun başımızda ve beraber yol yürümeye devam ediyoruz.”