Geçtiğimiz günlerde Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan silahlı saldırının ardından Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Ayser Çalık Ortaokulu’nda 15 Nisan tarihinde meydana gelen ve Türkiye’yi yasa boğan silahlı saldırı nedeniyle kentteki eğitim yönetiminde resmen deprem meydana geldi.

Güvenlik zafiyeti ve ihmal iddialarının mercek altına aldığı soruşturma çerçevesinde ilk büyük karar verildi. Saldırıdan sonra başlatılan kapsamlı idari soruşturma çerçevesinde kentin eğitim yönetiminde büyük değişiklikler yapıldı.

Gerçekleştirilen incelemeler ve kamuoyunda artan tepkiler nedeniyle Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı. Söz konusu kararın okullardaki güvenlik protokollerinin hayata geçirilmesi ve denetim süreçlerindeki sorumluluk zinciri kapsamında alındığı ifade edildi.

İLÇE YÖNETİMİNE DE SIÇRAYABİLİR

Bunun yanı sıra, ilgili soruşturmanın il milli eğitim müdürlüğünün yanı sıra, ilçe yönetimlerine de sıçrayacağı ifade edildi. Bu çerçevede, soruşturmanın derinleşeceği ve Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ilişkin olarak görevden alma süreçlerinin gündeme gelebileceği iddia edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur’un Millî Eğitim Bakanlığı ile “karşılıklı alınan karar” sonucunda görevinden ayrıldığı belirtildi.

Baydur’un görevden alınmasının ardından önümüzdeki günlerde sürecin nasıl işleyeceği ise merak konusu oldu.